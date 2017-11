Keri: Egipat i Izrael hteli da se Iran bombarduje

Bivši američki državni sekretar Džon Keri izjavio je da su Izrael i Egipat vršili pritisak na SAD da "bombarduje Iran", pre nego što je sklopljen nuklearni sporazum 2015. godine.



Keri je taj sporazum velikih sila s Teheranom branio sinoć na skupu u Vašingtonu, na kome je rekao da je više kraljeva i predsednika sugerisalo SAD da je bombardovanje "jedini jezik" koji će Iran razumeti. On je ocenio da je to bila "zamka" jer bi te iste zemlje javno kritikovale SAD da su bombardovale Iran onako kao što su ih one tajno nagovarale.



Za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua je rekao da je "istinski agitovao za akciju". Keri ne zna da li će Iran obnoviti nastojanja da se naoruža nuklearnim oružjem za 10 do 15 godina nakon okončanja ograničenja iz sporazuma, ali je rekao da je to najbolji sporazum koji su SAD mogle dobiti.



Netanjahu je u oktobru čestitao predsedniku SAD Donaldu Trampu što nije ponovo potvrdio taj sporazum, označivši to kao "hrabru odluku".



"On se hrabro usprotivio iranskom terorističkom režimu. Ako sporazum s Iranom ostane nepromenjen, jedna stvar je apsolutno sigurna, a to je da će za nekoliko godina najveći svetski teroristički režim imati arsenal nuklearnog oružja i to je ogromna opasnost za našu kolektivnu budućnost", rekao je Netanjahu.



On je ocenio da je "Tramp stvorio mogućnost da se popravi loš sporazum, potisne iranska agresija i za protivljenje njegovoj zločinačkoj podršci terorizmu". "Zato Izrael prihvata tu mogućnost", rekao je Netanjahu.