Severna Koreja potvrdila lansiranje najsnažnije rakete do sada

Severna Koreja je potvrdila danas da je uspešno lansirala interkontinentalnu balističku raketu koja ima kapacitet da pogodi ciljeve na američkoj teritoriji.



Severnokorejska državna televizija je objavila da je lansirana raketa "Hvasong-15", koja je mnogo jača od prethodnih.



Pjongjang je posle dva meseca mira lansirao najsnažniju raketu do sada, a analitičari procenjuju da oružje ima domet da pogodi čak i ciljeve na teritoriji SAD, prenosi agencija AP.



Severnokorejska vlada je saopštila da raketa "Hvasong-15" može nosi "nuklearne glave velike težine" i može da pogodi ciljeve na celom američkom kopnu.



Novinska agencija KCNA je prenela da je severnokorejski lider Kim Džon Un izrazio "veliko zadovoljstvo" pošto je raketa dostigla maksimalnu visinu od 3.725 kilometara i prešla 998 kilometara pre preciznog sletanja u vode u blizini Japana.



Raketa je letela oko 1.000 kilometara i pala u Japansko more, saopštio je Pentagon.



Ovo je prvo lansiranje od kada je Severna Koreja ispalila raketu srednjeg dometa iznad Japana 15. septembra.



"Razvoj i unapredjenje strateškog oružja ima cilj da brani suverenitet i teritorijalni integritet zemlje od američke imperijalističke ucenjivačke politike", navodi se u saopštenju.



Ispaljivanje rakete, ocenjuje AP, šalje jasnu poruku administraciji predsednika SAD Donalda Trampa, koja je vratila Severnu Koreju na spisak sponzora terorizma, ali i uništava diplomatske napore da se nesuglasice reše mirnim putem pred održavanje Zimskih olimpijskih igara u Južnoj Koreji.



Potpredsednik SAD Majk Pens je danas upozorio Severnu Koreju da, kako je naveo, ne testira rešenost predsednika SAD Donalda Trampa.



Pens je rekao u obraćanju na večeri Insituta Hadson u Njujorku da Vašington razmatra nove mere posle poslednje balističke probe Severne Koreje.



On je kazao da će biti dobro za Pjongang da "ne testira rešenost predsednika (Trampa) i mogućnosti oružanih snaga SAD" i dodao da su "sve opcije na stolu".



Japanski premijer Šinzo Abe nazvao je balističku probu "nasilnim aktom" koji se "ne može tolerisati". On je rekao da tim činom Severna Koreja nije uzela u obzir "snažnu i jedinstvenu volju medjunarodne zajednice da se stigne do mirnog rešenja" i dodao da medjunarodna zajednica treba da se ujedini u primeni sankcija prema Pjongjangu.



Američki ministar odbrane Džim Matis rekao je da svojim lansiranjem raketa Severna Koreja ugrožava svetski i regionalni mir i "svakako SAD". Matis je rekao da to što Severna Koreja nastavlja da gradi rakete može da predstavlja pretnju za ceo svet.