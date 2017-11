Ljajić: Kontramere prema Kosovu dok se ne ukinu takse

Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić izjavio je u utorak da će Srbija povećavati i pojačavati kontramere prema Kosovu, dok vlasti u Prištini ne ukinu takse na uvoz brašna iz Srbije.



"Mi imamo neke najave da će ta odluka biti ukinuta, ali nije rečeno kada", rekao je Ljajić.



On je istakao da Srbija nije pristalica trgovinskih ratova, mera, ni kotramera, već da želi da se potpuno ukinu sve barijere i omogući nesmetan protok robe.



Ljajić je rekao i da Srbija i dalje tražiti zasedanje zajedničkog komiteta CEFTA.



On je dodao da štetu zbog uvođenja mera trpe izvoznici brašna iz Srbije, ali da su još veći gubitnici potrošači na Kosovu, jer je cena brašna je veća za 20 evra po toni.



"Ova mera nije političkog, već isključivo interesnog i ekonomskog karataktera mlinarskog lobija sa Kosova", rekao je on.



Ministarstvo trgovine i industrije Kosova uvelo je zaštitnu meru za domaće trgovce brašnom tako što je od 23. oktobra za brašno koje se uvozi iz Srbije, uvedena tarifa od 0,04 evrocenta po kilogramu.