Rusija planira da smanji prisustvo u Siriji do kraja godine

Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izjavio je da Moskva planira da smanji svoje prisustvo u Siriji ove godine budući da će ciljevi na terenu uskoro biti postignuti.

"Naravno, odluku će doneti vrhovni komandant i grupa (koja je angažovana u Siriji) će biti smanjena", rekao je sinoć general Gerasimov, odgovarajući na pitanje da li Rusija planira da smanji svoje prisustvo u Siriji do kraja godine, prenosi Beta.



To će se dogoditi kada vojna misija bude bila završena, dodao je on, uz ocenu da nema više mnogo toga da se uradi.



Gerasimov nije precizno rekao kada bi povlačenje moglo da bude završeno, ali je naveo da će ruska vojska ostati prisutna u Siriji i kasnije.



Rusija će zadržati u Siriji centar koji treba da doprinese pomirenju strana, kao i svoje vojne baze, rekao je general.



Predsednik Rusije Vladimir Putin je ranije ove sedmice izjavio da se bliži kraj ruske vojne kampanje u Siriji.