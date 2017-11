Zaev i Borisov: Region može uspjeti samo suradnjom

Premijeri Makedonije i Bugarske, Zoran Zaev i Bojko Borisov, izjavili su danas da poštuju sekularni karakter svojih država i da ne žele da se miješaju u poslove i suradnju crkava, ali da mogu da ih podstaknu da nađu rješenje u duhu doborosusjedstva i prijateljstva.



Zaev i Borisov su to rekli novinarima u Strumici povodom zahtjeva Makedonske pravoslavne crkve - Ohridske arhiepiskopije upućenog Bugarskoj pravoslavnoj crkvi da joj bude "majka crkva" i prizna joj autokefalnost.



Taj zahtjev, o kojem bi Sinod Bugarske pravoslavne crkve trebalo da raspravlja u ponedjeljak, naišao je na dobar prijem među intelektualcima u Bugarskoj koji peticijom traže pozitivan odgovor, dok su u Makedoniji mišljenja o tome podijeljena.



Makedonski premijer Zaev je rekao da se nada da će doći do međusobnog priznanja, jer je za Makedonce mnogo važna autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve, ali da je to pitanje za dvije crkve.



Vlade Makedonije i Bugarske održale su zajedničku sjednicu u Strumici, u jugoistočnoj Makedoniji gdje su istaknuli da region može napradovati samo suradnjom.