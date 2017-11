Gojković: GO SNS odlučio - nema vanrednih parlamentarnih izbora

Glavni odbor (GO) Srpske napredne stranke (SNS) odlučio je da danas da na proleće budu održani samo izbori za Skupštinu grada Beograda i da neće tražiti vanredne parlamentarne izbore, izjavila je posle sednice GO članica Predsedništva SNS Maja Gojković, prenosi Beta.



"Sa preko 500 glasova i samo četiri glasa protiv, odnosno za drugi predlog, Glavni odbor je odlučio da izađemo isključivo na izbore za Skupštinu grada", rekla je Gojković novinarima posle sednice.



Gojković je ocenila da je to najbolja moguća odluka za Srbiju.



Ona je kazala da je na sednici Predsedništva SNS koja je održana pre GO, bilo različitih mišljenja i da na GO nisu izašli sa jednim konkretnim predlogom, ali da je prevladao stav koji je izneo predsednik SNS Aleksandar Vučić, da se sa beogradskim izborima ne raspisuju i vanredni parlamentarni.



Gojković je rekla da je rasprava o Vučićevom predlogu trajala dugo i da je bila sadržajna.