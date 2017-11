Hrvatska obilježava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

Komemorativnim skupom u dvorištu vukovarske Opće županijske bolnice, na koju je tijekom tromjesečne opsade Vukovara 1991. svakodnevno padalo po nekoliko stotina topničkih projektila, u Vukovaru se u subotu obilježava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i 26. obljetnicu stradanja tog grada tijekom Domovinskog rata, prenosi Fena.



Oko vukovarske bolnice i u njenom dvorištu okupio se velik broj građana pristiglih iz svih dijelova Hrvatske i iz inozemstva, a skupu je nazočan i hrvatski državni vrh - predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, predsjednici Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, članovi Vlade i brojni saborski zastupnici, predstavnici diplomatskog zbora i Katoličke crkve, javila je Hina.



Nakon prigodnog programa "Vukovar - mjesto posebnog pijeteta" koje je i geslo ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991., sudionici obilježavanja krenuli su u Koloni sjećanja od bolnice do 5,5 km udaljenog Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata.



Ondje će državna i brojna druga izaslanstva položiti vijence i zapaliti svijeće. Misu zadušnicu na groblju će predvodit požeški biskup, mons. Antun Škvorčević.



Kolonu sjećanja predvode branitelji Vukovara zajedno sa članovima obitelji poginulih, ubijenih i nestalih vukovarskih branitelja koji su se prethodno okupili na Gradskom stadionu te odatle u koloni došli do bolnice.



Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je kako je za njegovu vladu Vukovar iznimno bitan te da će to pokazati djelima.



"Vladi je Vukovar izuzetno važan, moja komunikacija s gradonačelnikom Penavom je praktički stalna, čujemo se svaka dva do tri tjedna, koordiniramo aktivnosti i vjerujem da će taj niz mjera koje ćemo donositi u mandatu ove Vlade omogućiti i ostanak ljudi u Vukovaru, ali i vraćanje određenog broja ljudi u grad", kazao je Planković.



Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine obilježava se u spomen na 18. studenoga 1991. kada je nakon gotovo tromjesečne obrane od žestokih napada srpskih paravojnih postrojba i bivše Jugoslavenske vojske slomljena obrana grada Vukovara.



Prema podatcima Opće bolnice Vukovar do sloma obrane grada poginulo su 1624 osobe, a ranjeno više od 2500. U srpske koncentracijske logore odvedeno je oko 7.000 zarobljenih branitelja i civila, a iz grada prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih nesrba.