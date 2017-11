Amnesti: Ruski zakon ozbiljan udarac na medije

Amnesti internešnal (AI) osuđuje potez Rusije, čiji su poslanici glasali za nacrt zakona kojim se strani mediji mogu označiti kao "strani agenti", rekao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) zamenik direktora Amnestija za Evropu i centralnu Aziju Denis Krivošejev.

Zakon sada treba da bude podvrgnut glasanju u gornjem domu parlamenta, nakon čega treba da ga potpiše predsednik Vladimir Putin da bi stupio na snagu.

Krivošejev ocenjuje da je u pitanju "represivno zakonodavstvo" koje će pooštriti i tako represivan odnos Kremlja prema slobodnoj štampi.

"Ovo je zakon čija je namera da utiče na preostale slobodne glasove u Rusiji. Neki od njih su strani mediji koji su imali ruske servise, a neki su bili inicijalno ruski mediji koji su bili prinuđeni da se izmeste iz Rusije kako bi bili manje izloženi ograničenjima u Rusiji. Sada su, po ovom zakonu, da tako kažem i oni na liniji vatre", navodi Krivošejev.

"Ovaj zakon je osmišljen kao mera restrikcije medija. Ozbiljno će uticati na one koji pod njega podpadnu. Ovo je ozbiljan udarac za medijske slobode u Rusiji iz više razloga, a prvi je što je to već oprobana metoda. Namera je da se označe oni koji u Rusiji rade nezavisno. Videli smo to već sa nevladinim organizacijama", ističe zamenik direktora Amnestija za Evropu i centralnu Aziju.

"Radio Slobodna Evropa je svestan odluke ruske Dume kojom se strani mediji mogu označiti kao 'strani agenti' ", navodi se u izjavi Radija Slobodna Evropa.

"Nećemo spekulisati o narednim potezim koje Rusija može preduzeti, odnosno kako će se odluka odraziti na nas."

"Nije korektno glasanje posmatrati kao 'recipročan' odgovor na zahteve s kojima se suočavaju neki ruski mediji u Sjedinjenim Državama."