Skat: SAD ne traže od Srbije da bira između EU i Rusije

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kajl Skat izjavio je da SAD ne traže od Srbije da bira između Evropske unije i Rusije.



"Snažno podržavamo Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji i ne mislimo da to isključuje dobre odnose sa Rusijom", rekao je Skat za izdanje "Novog Magazina" od četvrtka i dodao da SAD kao članica NATO nema ni primedbe na to što Srbija vojno sarađuje i sa Rusijom.



On je rekao da u procesu pridruživanja EU Srbija zemlja kandidat mora da ubedi članice da će svojim pridruživanjem doprineti Uniji i da će Srbija morati da bude potpuno posvećena EU, "uključujući i to da prihvati i sprovodi njenu zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, kako bi time okončala proces pridruživanja".



Skat je rekao da vizija Evrope koja je "u miru, celovita i slobodna" neće biti ostvarena dok zemlje Zapadnog Balkana ne prevazidju nasledje 1990-ih i "ostvare svoje potencijale kao potpuno integrisane članice EU", ali da ipak vidi napredak regiona.



Govoreći o odnosima Beograda i Prištine, ambasador je rekao da je ostvaren veliki napredak u Briselskom dijalogu, ali da neke obaveze nisu ispunjene i da obe strane imaju mnogo toga da urade kako bi se postigla potpuna normalizacija odnosa.



"Neke obaveze i dalje ostaju neispunjene. Nedostatak napretka po pitanju Zajednice srpskih opština je primer. Obe strane i dalje imaju mnogo toga da urade ako žele da dodju do cilja koji su unapred utvrdile - potpune normalizacije odnosa", rekao je Skat.



On je rekao i da su ubistvo američkih državljana - braće Bitići, kao i paljenje ambasade SAD, "stvari koje se moraju rešiti".



Skat je rekao da vidi porast tabloidnog novinarstva u svetu i u Srbiji, ali da "zdravi, slobodni i dinamični mediji uvek igraju uvek igraju važnu ulogu u demokratijama".