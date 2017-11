Iran: Protest protiv Trampa i SAD

Hiljade ljudi protestovalo je u Teheranu uz povike "Smrt Americi" osuđujući anti-iransku politiku predsednika Donalda Trampa, ispred bivše američke ambasade, povodom godišnjice njenog zauzimanja i talačke krize 1979. godine, prenosi Hina.

To godišnje obeležavanje početka zauzimanja ambasade na 444 dana koje su izveli islamski studenti, držeći kao taoce više od 50 američkih diplomata. To je dovelo do prekida diplomatskih odnosa između dveju zemalja.

Kao i svake godine, demonstranti su skandirali slogane poput "Smrt Americi", "Smrt Izraelu" i palili američke zastave. Neki su doneli lutke s Trampovim likom i tukli ih štapovima.

Maketa prirodne veličine balističke rakete izložena je ispred područja bivšeg veleposlanstva u znak "otpora" SAD koji je nedavno usvojio nove sankcije protiv balističkog programa Irana i Čuvara revolucije, elitne iranske vojske.

"Ove godine anti-iranska Trampova politika mobilisala je više Iranaca", izjavio je Ali Šamhani, sekretar Vrhovnog veća za nacionalnu sigurnost.

"Iranski narod smatra zločinačku Ameriku glavnim neprijateljem i osuđuje ponižavajuće reči omrznutog predsednika SAD na račun velikog iranskog naroda i Čuvara revolucije", piše u završnom saopštenju sa skupa, pročitanom za govornicom.