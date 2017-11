Putin odlikovao Tomislava Nikolića

Predsednik Rusije Vladimir Putin uručio je Orden prijateljstva bivšem predsedniku Srbije i predsedniku Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislavu Nikoliću, za njegov veliki lični doprinos jačanju strateškog partnerstva i prijateljskih veza između Rusije i Srbije, prenose mediji.

Zahvaljujući na priznanju, Nikolić je rekao da orden u ime građana Srbije dobija od države koja za Srbiju i srpski narod istorijski predstavlja najbližeg prijatelja i saveznika.

"Ovaj orden dobijam od ruskog naroda, koji nam je blizak po poreklu, jeziku, veri, istoriji, sa kojim gradimo zajedničku budućnost", kazao je Nikolić.

On je istakao da mu je drago što je predsednik Rusije prepoznao napore koje je on kao predsednik Srbije uložio da se, i pored mnogobrojnih teškoća i prepreka, maksimalno unaprede odnose između naših zemalja i da se zajedničkim snagama dovedu do nivoa strateških.

"Drugačije ne sme i ne može da bude", naglasio je Nikolić.

Budite uvereni da ću, koliko budem živeo i šta god budem radio, nastaviti da se zalažem za dalje jačanje odnosa između naših bratskih naroda i država, poručio je Nikolić, koji je svim građanima Rusije čestitao praznik.

Nikoliću je priznanje dodeljeno na Dan narodnog jedinstva, kojim se u Rusiji obeležavaju događaji iz 1612. godine, kada je narod pod rukovodstvom Kuzme Manjina i Dmitrija Požarskog oslobodio Moskvu od poljskih osvajača.