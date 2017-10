Strukovna udruženja napuštaju debatu o promeni Ustava Srbije

Udruženje tužilaca Srbije i Društvo sudija Srbije napuštaju javnu debatu o promenama Ustava u oblasti pravosuđa navodeći da je Ministarstvo pravde izbegava, kao i da zanemaruje primarnu temu o kojoj bi ona trebalo da se vodi, a to je, kako ističu, nezavisnost pravosuđa.

Društvo sudija Srbije obavestilo je Ministarstvo pravde o prekidu učešća u "takozvanim konsultacijama u vezi sa izmenama Ustava", navodeći da to čini pre svega zbog toga što država do sada nije izašla sa polaznim osnovama za izmenu Ustava i što, kako navode, proces usmerava na mehanizme koji će pravosuđe učiniti još zavisnijim od političke vlasti.

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, izjavila je za RSE da se nadležno ministarstvo u potpunosti oglušilo o preporuke Radne grupe Komisije za reformu pravosuđa – što, kako kaže trebalo da bude jedna od polaznih osnova u tom procesu.

“Ono samo nam postavlja teme koje nemaju nikakve veze sa jačanjem nezavisnosti pravosuđa, nego naprotiv. Koliko mi čitamo, a dobro čitamo, te se teme odnose na povećanje kontrole nad pravosuđem, a razlog zbog kojeg se država Srbija obavezala u postupku pregovaranja sa EU da izmeni Ustav je da otkloni političke uticaje na pravosuđe”, kaže Boljević.

Predsednica Društva sudija Srbije kaže da bi ova udruženja volela kada bi se EU više i aktivnije uključila u postupak za koji sama tvrdi da je značajan, pogotovo za Poglavlje 23. koje se tiče pravosuđa i vladavine prava.

“Voleli bismo da EU na jasan način kaže svima u Srbiji da su za vladavinu prava podjednako odgovorne, ne samo sudska, nego i zakonodavna i izvršna vlast””, rekla je Boljević.

Uz Udruženje tužilaca i Društvo sudija, debatu su, prema njenim rečima, napustili i Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Centar za pravosudna istraživanja, Komitet pravnika za ljudska prava - Jukom i Beogradski centar za ljudska prava.

Istovremeno je šefica pregovaračkog tima za pristupanje EU Tanja Miščević izrazila zadovoljstvo dijalogom sa civilnim društvom u vezi promene Ustava Srbije u delu koji se odnosi na pravosudje.

Ona je rekla da u debati s organizacijama civilnog društva, a vezano za proces promene Ustava Srbije, u delu koji se odnosi na pravosudje, ima "pomaka i zastajanja", ali da je najvažnije da "ona bude nastavljena".

Ona je podsetila da je, prema Akcionom planu izmena Ustava Srbije bila planirana za kraj 2017. ali da je sada očigledno da "do tog roka neće doći do same izmene dokumenta".

"Neće doći do predloga teksta, ali će doći do svih onih radnji koje prethode, a to je opšta rasprava o teksu amandmana", rekla je Miščević.