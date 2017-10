ETIAS neće ugroziti kretanje građana Zapadnog Balkana

ETIAS ili Evropski sistem za putovanje i autorizaciju, je sistem koji će omogućiti digitalno odobrenje lica za ulazak u teritoriju Evropske Unije.

Sistem obuhvata državljane takozvanih “trećih zemalja” koji su oslobođeni od viznog režima. Evropki komesar za migracije i unutrašnja pitanja Dimitris Avramopulos je u pisanom saopštenju poručio da ova mera nikako nije namijenjena da ugrozi slobodu kretanja za građane Zapadnog Balkana.

“Imamo svaku nameru da sačuvamo bliskost i partnerstvo, kao i da olakšamo mobilnost i kontakte između Evropske Unije i Zapadnog Balkana”, poručio je komesar Avramopulos.

ETIAS će se priemenjivati na preko 60 država na svetu, čiji građani uživaju bezvizni režim. Prema ovom sistemu, unapred će se dobiti autorizacija za putovanje u Šengen zonu.

Tove Ernst, portparolka komesara Avramopulosa, odbacije svaku ideju da se ovim sistemom vraća režim viza:

“ETIAS nije viza. Naprotiv, to je upravo mera za održavanje bezviznih putovanja za sve te zemlje sa kojima imamo bezvizni sporazum, uključujući I Zapadni Balkan. To je sistem koji će biti operativan od 2020 godine kako bi nam olakšali da nastavimo sa sigurnosnim kontrolama, za one koji putuju bez viza i prikupljanje informacija pre putovanja, upravo zato što želimo održavati bezvizna putovanja”, naglasila je Tove Ernst.

ETIAS, je sličan sistemu ESTA u Sjedinjenim Američkim Državama.

Sve što treba putnici da urade jeste da unapred popune elektronsku formu sa ličnim podacima: informacijama o putnim dokumentima kao i da naglase Evropsku zemlju gde predviđaju ulazak u Šengen zonu.

Ovaj sistem će stupiti na snagu 2020 godine. Istovremeno, će stupiti na snagu i druga bezbednosna mera koja će takođe uticati na način kao će se ubduće putovati iz Zapadnog Balkana. Radi se o unapoređenom sistemu kontrole ulaska i izlaska u Šengen zonu.

Ernst Tove iz kabineta Dimitrisa Avramopulosa objašnjava za RSE da ovaj sistem zahteva registraciju imena, putnih isprava kao i biometrijske podatke .

"Ova mera će ubrazati procedure i učiniti ih efikasnijim tako da ćemo imati potrebne informacije da bi se borili protiv ozbiljnih zločina poput terorizma. Radi se o meri koja će ubrzati procedure, i od koje će imati koristi kako putnici tako i zemlje članice" rekao je Tove.