Mihajlović: Na treba prisiljavati žene da rađaju

Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je u sredu da je iznenađena polemikama u javnosti o tome da žene moraju da rađaju da bi obnovile srpstvo i istakla da ih na to ne treba prisiljavati, jer one vode računa o svojoj porodici i državi.



"Pustite žene da rađaju kada one to žele i nemojte ih prisiljavati na to. One vode računa i o svojoj porodici i o svojoj državi", rekla je Mihajlovićeva novinarima uoči početka samita o ženskom liderstvu.



Ona je rekla da je iznenađuje to što svaki dan u novinama može da pročita ono što govore crkveni velikodostojnici gde jedni kažu da su žene u Srbiji ubile više dece od Hitlera, dok patrijarh kaže da bi trebale više da rađuju da bi obnovile srpstvo.



Zorana Mihajlović smatra da su takvi komentari nepotrebni.



"Misim da nema žene na svetu koja ne želi da ima dete, da ga neguje, gleda, brine o njemu i raduje se njegovom napretku", dodala je potpredsednica vlade Srbije.



Podsetila je da žene ranije nisu moge da iznesu svoje mišljenje kada je Srbija bila u ratovima i da budu na onim mestima gde su se donosle odluke, ali su "bile tu kada su njihova deca, muževi i braća odlazili u rat, a odatle se možda nisu vratili ili su se vratili bez ruku i nogu".

Patrijarh Irinej je na Sajmu knjiga, kako je preneo list "Alo", rekao da je dužnost da se "preporuči našim materama da su dužne da rađaju decu po božjem blagoslovu". "Dužni smo da obnovimo naš narod i na taj način ostanemo u istoriji, iako smo postradali", rekao je on.

Mitropolit Amfilohije je pre desetak dana optužio "Srpkinje da su postale čedomorke".