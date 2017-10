Čović: Evropski put BiH nema alternativu

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Herecegovine Dragan Čović je najavio da će do kraja ove godine, zvanično Sarajevo preduzeti dva važna koraka u evroatlantskim integracijama: odgovor na upitnik Evropske komisije, kao i aktiviranje MAP-a (Akcionog plana za članstvu u NATO).

Čović je u Strazburu govorio pred Komitetom za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Naglasio je kako bi kanididatski status za Bosnu i Hercegovinu služilo kao "vetar u leđa" i time bi zemlja ubrzala korake u cilju sustizanja Srbije i Crne Gore u procesu evrointegracija.

Čović tvrdi da je ostalo da se pripremi još oko 50 odgovora i posle toga Sarajevo može da dokument preda nadležnima u Evropskoj komisiji.

Međutim, on je apelovao na zvaničnike u Briselu da ne izađu sa dodatnim uslovima prema Bosni i Hercegovini.

"Odustanimo od dopunskih pitanja. To će se doživeti kao nova barijera. Pustite vlasti BiH da transformiraju sebe i ubrzaju taj put. Drugog puta nema", rekao je Čović pred poslanicima Evropskog parlamenta.

Većina članova spoljnopolitčkog komiteta Evropskog parlamenta je izrazilo nadu da će Bosnia i Hercegovina dobro pripremiti odgovor na upitnik, te da će dobiti status kandidata već naredne godine.

Čović je naglasio kako postoji saglasnost svih politčkih lidera u BiH da zemlja pokrene procese i prema NATO-u.

"Naša ideja je da je MAP aktiviramo do kraja ove godine – da to bude odgovor onima koji sumnjaju u naš evroatlantski put. Aktiviranje MAP-a biće odgovor na one snage koje drugačije razmišljaju u BiH", naglasio je Čović poručivši da evroatlantski put nema alternativu.