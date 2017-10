Ronaldo najbolji nogometaš svijeta

Portugalac Cristiano Ronaldo proglašen je u ponedjeljak najboljim nogometašem svijeta u izboru FIFA-e.

Krovna nogometna organizacija i magazin France Football ovu su nagradu do 2016. godine dodjeljivali zajedno pod nazivom "Ballon d'Or", međutim prošle je godine došlo do prekida suradnje te FIFA ovu nagradu danas dodjeljuje pod imenom "The Best".

Najboljim nogometašem svijeta proglašen je Ronaldo, koji je ovu nagradu osvojio i prošle sezone. Ronaldo uz dvije nagrade "The Best" ima i četiri Zlatne lopte, dok Messi ima pet Zlatnih lopti, a na prvi "The Best" će morati pričekati minimalno do sljedeće godine.

Najviše glasova od 26.622 profesionalna nogometaša iz 71 države dobio je Lionel Messi. Osam igrača od prošle sezone je među najboljima i ove sezone, jedino su Buffon, Bonucci i Neymar zamijenili Neuera, Piquea te Suareza.

Prvu nagradu na sinoćnjoj dodjeli u Londonu dobio je Olivier Giroud, čiji je "škorpion" proglašen za najbolji gol u prošloj sezoni.

Za najboljeg trenera proglašen je Zinedine Zidane, koji je vodeći Real osvojio Ligu prvaka, La Ligu te europski Superkup.

Nagradu za najboljeg golmana dobio je Gianluigi Buffon. Buffon je s Juventusom osvojio italijansko prvenstvo i kup, dok su u Ligi prvaka u finalu poraženi od Real Madrida.

Navijači su za najbolju navijačku skupinu izabrali simpatizere Celtica.

Najbolja trenerica u ženskom nogometu je izbornica holandske reprezentacije Sarina Wiegman.

Nagradu za fair-play dobio je Francis Kone, koji je u februaru ove godine spasio život igraču Bohemiansa, Martinu Berkovcu.

Najbolju ekipu svijeta čine: Gianluigi Buffon (Juventus) - Dani Alves (PSG), Leonardo Bonucci (Juventus/ Milan), Sergio Ramos, Marcelo (Real Madrid) - Luka Modrić, Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona) - Neymar (Barcelona/ PSG), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Za najbolju igračicu svijeta u protekloj sezoni proglašena je Holanđanka Lieke Martens, koja je s reprezentacijom ove godine osvojila naslov evropskih prvakinja.