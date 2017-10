Umetnik priveden zbog maske sa Vučićevim likom

Umetnik Vladan Jeremić kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) da je u petak uveče priveden ispred Muzeja savremene umetnosti nakon izvođenja umetničke akcije u okviru "Salona Nepotkupljivih".

Posetioci su tokom ove akcije bili pozivani da postanu "sendvičmen", da stave njegovu masku i da dele sendviče-flajere gostima koji prilaze muzeju.

"Policajac mi je rekao da moram da budem priveden zato što koristim u kolažnom smislu slike na kojima je i predsednik Srbije. Ja sam bio zbunjen, rekao sam da je to umetnička stvar i da je moguće koristiti slike u medijima i umetnosti, da ne želim nikog da vređam time, ali su me u marici priveli u stanicu policije Novi Beograd na ispitivanje", rekao je Jeremić u izjavi za RSE.

Prethodno je policijac, kako navodi Jeremić, zaustavio jednu posetiteljku, inače stranu državljanku, koja je rekvizite umetničkog performansa nosila sa sobom. Kada je Vladan Jeremić, kao jedan od organizatora salona, prišao policiji i obezbeđenju, da bi saznao o čemu se radi, policija ga je legitimisala, pretresla i oduzeti su mu flajeri sa najavom dešavanja "Salona Nepotkupljivih" i drugi rekviziti, i rekli su mu da moraju da ga privode.

[Performans "Nećemo kulturu klonova", izvor: YouTube]

Jeremić kaže da je imao pozivnicu za otvaranje Muzeja savremene umetnosti, te da su dvojica kustosa muzeja to potvrdila policiji. Jeremić kaže da su kustosi rekli policijacima da bi trebalo da ga puste jer je to što on radi performans.

"Iscrpljen sam i potrešen, ne znam da li je dotle došlo da ne može više u umetničke svrhe i ni na kakav način da se koristi bilo šta što ima veze sa slikom", kaže Jeremić.

On kaže da je pušten nakon sat i po i nakon davanja dve izjave, te da mu je rečeno da protiv njega neće biti podneta prijava.

Jeremić navodi da je posle njega u istu stanicu priveden još jedan umetnik Uroš Jovanović koji je, u međuvremenu, takođe pušten. Prema Jeremićevim saznanjima Jovanović je, u okviru svoje umetničke akcije, imao nameru da unese fotografiju predsednika u muzej.

Od MUP-a Srbije RSE očekuje odgovor na upit zbog čega je umetnik Vladan Jeremić privođen, kao i o informacije o privođenju drugog umetnika Uroša Jovanovića.

"Salon Nepotkupljivih" organizuje niz dešavanja koja imaju za cilj da na umetnički način prekinu sa navikom javnog ćutanja o stanju u kulturi i umetnosti i bavi se korupcijom u kulturi.

Prva umetnička akcija je izvedena je sinoć na novoj stazi od Ušće šoping centra do muzeja.