Poljak se u znak protesta zapalio u centru Varšave

Poljak koji se zapalio na ulici u Varšavi protestujući zbog vlasti u Poljskoj u kritičnom je stanju, javila je danas poljska privatna televizija Polsat, prenosi Beta.



Čovek se juče zapalio u centru Varšave, pred Palatom kulture i nauke poput čehoslovačkog studenta Jana Palaha 1969. godine. Iako su prolaznici pohitali u pomoć i ugasili vatru na njegovoj odeći, prevezen je hitno u bolnicu.



Pedesetčetvorogodišnji Poljak prvo je pred Palatom kulture delio letke u kojima objašnjava da se na takav očajnički čin odlučio zbog toga u šta sadašnje vlasti konzervativne stranke Pravo i Pravda Jaroslava Kačinjskog pretvaraju Poljsku i moli prolaznike i lekare da ne pokušavaju da spasu njegov život.



"Ne upućujem nikakve apele sadašnjim vlastima, jer to ne bi donelo nikakv rezultat. Ali želeo bih da lider Prava i Pravde i cela konzervativna nomenklatura primi k znanju da su neposredni krivci za moju smrt i da je moja krv na njihovim rukama", stoji u tom pismu koje su prolaznici našli i počeli masovno da objavljuju na internetu.



U pismu Poljak koji je pokušao da se u znak protesta pretvori u živu buktinju poziva Poljake i Poljakinje da se suprotstave tome što sadašnje konzervativne poljske vlasti guše ljudska prava i građanske slobode, napadaju nezavisnost sudova, uništavaju prirodu, do njihovog dolaska na vlast javni radio i tv servis sada pretvaraju u propagandnu trubu vlade, nepotizmu i postavljanju partijskih aktivista i njima bliskih ljudi na sva mesta u državnoj upravi i preduzećima bez obzira na to da li imaju kvalifikacije ili ne.



Čovek je upozorio da je odlučio da umre kao buktinja i stoga što sve odluke u državi najvažniji funkcioneri u državi sprovode kao naredjenje iz jednog centra, od lidera vladajuće stranke.



Na očajnički protest naterala ga je i marginalizacija Poljske u medjunarodnoj zajednici zbog poteza vlasti koji povremeno izvrgavaju njegovu domovinu i podsmehu u svetu.



Prolaznici ispred Palate nauke i kulture reagovali su brzo, čim se pred njima njihov sugrađanin polio zapaljivom tečnošću i počela da mu gori odeća i ugasili su vatru još pre nego što su stigli vatrogasci i hitna pomoć a odmah je prebačen u bolnicu.



Snimak oproštajnog pisma i apela Poljacima objavilo je na internetu dvoje gradskih odbornika Varšave a mediji i Poljaci šire dalje apel na internetu.



Poljski Radio RMF FM nezvanično je saznao da je reč o 54-godišnjem muškarcu s juga Poljske koji se duže vreme lečio od depresije.