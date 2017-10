Korbin: Britanija ne sme da postane poreski raj

Džeremi Korbin, vođa britanskih laburista, rekao je da će se boriti protiv pokušaja Vlade Tereze Mej da iskoristi "Bregzit" da državu pretvori u poreski raj.

Korbin je na sastanku socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu u Briselu rekao da je on i ranije upozoravao da Britanija mora da izbegne "trku do dna" (the race to the bottom) odnosno drastično smanjenje poreskih stopa kako bi privukla strane investitore.

"Borićemo se protiv svakog pokušaja britanskih konzervativaca da iskoriste 'Bregzit' i pokušaju da stvore neku vrstu nekontrolisanog poreskog raja van obala Evrope", rekao je Korbin.