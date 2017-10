Odluke o dopingu ruskih sportista u Sočiju do kraja novembra

Istražitelji Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) očekuju da će brojni slučajevi dopinga ruskih sportista na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014. biti rešeni do kraja novembra, prenosi Beta.



Šef odbora MOK-a zaduženog za rešavanje 28 slučajeva, obavestio je ove nedelje Sportsku komisiju Komiteta o vremenskom okviru slučajeva koji proizilaze iz izveštaja o rasprostranjenom dopingu ruskih sportista u Sočiju, ali i pre tog takmičenja. Šef tog odbora Denis Osvald rekao je da je prioritet rešiti slučajeve sportista koji nameravaju da se takmiče na ZOI u Pjongčangu, u Južnoj Koreji, naredne godine. Najvažniji su slučajevi šestorice kros kantri skijaša čije privremene suspenzije ističu 31. oktobra.



Osvald je takođe rekao da će Odbor odlučivati o rezultatima sportista za takmičenje u Sočiju, ali da neće utvrđivati njihovu podobnost za učešće na Igrama u Pjongčangu. On je naveo da će dokaze predati njihovim sportskim federacijama da oni odluče.



MOK je formirao i radnu grupu da u celini ispita skandal oko dopinga ruskih sportista, čiji bi rezultati mogli da imaju uticaj na podobnost te zemlje da učestvuje na Igrama u Pjongčangu.



U odvojenim pismima svetskim sportskim liderima, predsednik MOK Tomas Bah rekao je da komisija nastavlja s procenom i da se nada da će Izvršni odbor MOK-a ove godine doneti odluku, "pošto niko od nas ne želi da ovo ozbiljno pitanje zaseni predstojeće Olimpijske igre".



Brojni svetski sportski zvaničnici pozvali su na pravovremeno donošenje odluke i da Rusija bude izbačena sa ZOI u Pjongčangu. Odbori koje je postavio MOK rade na osnovu informacija iz Meklarenovog izveštaja, u kome je on naveo da u Rusiji postoji rasprostranjeni doping uz podršku i prikrivanje države. Prvi deo tog izveštaja objavljen je prošlog jula.



Na osnovu toga, Međunarodna atletska federacija (IAAF) suspendovala je ruske atletičare iz međunarodnih takmičenja, a paraolimpijski tim Rusije izbačen je sa Paraolimpijskih igara prošlog leta u Rio de Žaneiru.