SPC u Crnoj Gori: Crkva se ne miješa u rad Suda

Obezbjeđivanje smještaja, ishrane, zdravstvene zaštite i prevoza od manastira do Višeg suda u Podgorici za okrivljene u sudskom ne predstavlja pritisak crkve na Sud, niti miješanje u njegov rad, saopšteno je iz Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.



“Obavještavamo javnost da su se pritvoreni državljani Srbije, kojima se sudi u Višem sudu u Podgorici, preko svojih branilaca obratili Mitropoliji i mitropolitu Amfilohiju sa molbom da im se omoguće smještaj, ishrana, zdravstvena zaštita i prevoz do Višeg suda do završetka sudskog postupka”, kaže se u saopštenju.



Kako se navodi, riječ je o ljudima koji u Crnoj Gori "nemaju ni kuće ni kućišta, a ni prihoda iz kojih bi te troškove podmirili".



“Otuda je gest Mitropolije isključivo ljudski i hrišćanski i može biti ostvaren samo ukoliko Viši sud u Podgorici, na osnovu zakonskih propisa i ispunjenih uslova, donese odluku da se okrivljeni brane sa slobode”, saopšteno je iz Mitropolije.



Riječ je, kako se pojašnjava, o pravnoj tekovini koja se vjekovima omogućava svima, ali je, dodaje se, pojedinima u Crnoj Gori problem ukoliko crkva u okviru svoje duhovne misije pomaže nevoljnima, ne prejudicirajući pri tom ničiju krivicu.



“Okrivljeni u bilo kom sudskom postupku imaju pravo na brigu i staranje od crkve, bilo vani ili u zatvoru, od kako je svijeta i vijeka”, kaže se u saopštenju.



Kako se navodi, svako je, pa i crkva, dužan da poštuje pretpostavku nevinosti dok se ne dokaže suprotno.



Crkva je, kako su naveli iz Mitropolije, dužna da brine i o onima i koji se nalaze na izdržavanju kazne.



“I to Mitropolija čini vjekovima i činiće i dalje. Brinuli smo i brinućemo i dalje o svim zatvorenicima bez obzira na njihova uvjerenja i krivicu. To je jevanđeljska bogočovječanska obaveza crkve koju poštuju i podržavaju sva zdrava evropska zakonodavstva”, poručili su iz Mitropolije.



Kako su rekli, Mitropolija, bez obzira na kritike, kritičare i njihove interesne i ideološke doživljaje crkve i njene misije, nema pravo da ostane gluva na ljudsku muku i patnju, a posebno onih koji se na zakonit i legitiman način bore da dokažu svoju nevinost pred sudskom vlašću u Crnoj Gori.

Nakon što je već garantovao za jednu od optuženih u slučaju „državni udar“, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije dao je garancije i za puštanje iz pritvora u Spužu trojice srpskih državljana, optuženih za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, u oktobru prošle godine.

Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori nezadovoljna je i što je tako imenujemo.



Kako navode, u pojedinim medijima u Crnoj Gori se godinama koristi svaka prilika da se bezočno napada na Mitropoliju crnogorsko-primorsku, mitropolita Amfilohija, sveštenstvo, monaštvo i pravoslavni vjerni narod.



Iz Mitropolije su poručili da niko nema pravo da mijenja bilo čija zakonita zvanja, pa ni crkvene titule, a posebno, kako su rekli, nema pravo da mijenja drevnu i na sve četiri strane svijeta priznatu titulu mitropolita crnogorsko-primorskog.



“Uporno se, a sve sa ciljem da se Mitropolija Crnogorsko-Primorska kao kičmena moždina drevne Zete i današnje Crne Gore prikaže kao „okupatorska, strana i tuđa Crkva“, pogrešno navodi titula mitropolita crnogorsko-primorskog kao „mitropolita Srpske Crkve u Crnoj Gori“, da bi se time afirmisala na njen račun nekakva svoja lažna ”CPC” (Crnogorska pravoslavna crkva). Cilj takvog falsifikata je da se Amfilohije, rodom Moračanin i Crnogorac - državljanin ove Crne Gore, prikazuje kao „okupatorski, strani i tuđi mitropolit“, kaže se u saopštenju.



Oni, kako navode, skreću pažnju javnosti, a posebno urednicima štampanih i elektronskih medija, da u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi postoji samo jedan mitropolit Srpske Pravoslavne Crkve, a to je Patrijarh Srpski - Srpskih i Pomorskih Zemalja.



“S tim u vezi, mitropolit crnogorsko-primorski nije „Mitropolit SPC u Crnoj Gori“, kako se zlonamjerno tituliše u dijelu medija u Crnoj Gori, nego samo i kanonski jedini mitropolit crnogorsko-primorski koji vjekovima pripada Pećkoj Patrijaršiji, odnosno Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi”, dodaje se u saopštenju.