Sindikat odbacuje kritike srpskog ministra rada

Savez samostalnih sindikata Srbije odbacio je optužbe resornog ministra na njihov račun.

„Ne postoji nikakva ozbiljna analiza razloga zbog kojih zaposleni odlaze na bolovanje i nije jasno na osnovu čega je ministar rada dao spornu izjavu“, kazao je za RSE sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović.

On je prokomentarisao izjavu ministra za rad, boračka i socijalna pitanja u Vladi Srbije Zorana Đorđevića koji je izjavio da radnici zloupotrebljavaju bolovanje zbg čega je najavio pojačanu kontrolu odsustvovanja sa posla u celoj Srbiji.

Đorđevićeva izjava usledila je nakon rzgovora sa kineskim i turskim investitorima, nakon čega su u ministarstvu došli do zaključka da je bolovanje jedan od problema koji mora biti rešen.

“Čak, mi nemamo nikakvo saznanje da je bilo koji radnik zloupotrebio bolovanje, odnosno da je bilo ko zbog toga kažnjen. Ovim je pokušano da se radnici u Srbiji ponovo optuže da su neradnici i da slabo rade”, kaže Mihajlović.

“Mislim da Đorđević i Ministarstvo rada nemaju nikakvu potrebu za nekim dodatnim merama i nekakvoj represiji, jer se apsolutno bez ikakvih argumenata, došlo do zaključka da se u Srbiji zloupotrebljava bolovanje, tako što je neki ambasador, u ovom slučaju kineski, došao i intervenisao za ‘Hestil’iz Smedereva”.

Prema rečima našeg sagovornika ovakvo istupanje najviših predstavnika srpskih vlasti, pored radnika koji su ponovo proglašeni za neradnike, vređa i lekare koji vode brigu o njihovom zdravlju.

“Nema nikakve analize o tome šta može biti uzrok navodnog povećanja bolovanja, a olako se došlo do toga da su radnici neradnici i da naš zdravstveni sistem, odnosno u ovom slučaju lekari koji nas leče, loše rade svoj posao, i da su podmićeni i potkupljeni. Mislim da je to toliko bizarno i maliciozno od strane ministra, da je to presedan koji zaslužuje svaku osudu javnosti, ne samo sindikata”, ističe Mihajlović.