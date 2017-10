Pariz do 2030. ukida automobile na benzin i dizel

Gradonačelnica Pariza An Idalgo izjavila je danas da bi do 2030. godine Pariz trebalo da bude grad bez automobila koji koriste benzin a do 2024. se predviđa ukidanje automobila na dizel gorivo.

An Idalgo je rekla da je cilj da Pariz dugoročno postane grad bez izduvnih gasova, preneo je Frans pres.

Gradonačelnica Pariza je ranije rekla da prioritet predstavlja borba protiv zagađenja vazduha.

U nekim delovima Pariza već je smanjen prostor za parkiranje vozila i ima više staza za bicikliste.

Incijativa gradskih vlasti već je izazvala nezadovoljstvo građana na periferiji Pariza jer oni najviše koriste automobile da idu na posao.

Pariz sa svojom okolinom ima više od deset miliona stanovnika. Automobile najviše koriste građani na periferiji a u samom gradu najpraktičnija a i najviše se koristi podzemna železnica.