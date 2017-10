Teheresa May ne razmišlja o ostavci

Premijerka Velike Britanije Theresa May ne razmišlja o ostavci usprkos problemima tijekom jučerašnjeg važnog govora na kongresu vladajuće Konzervativne stranke, priopćeno je iz Vlade.

"Downing Street: Ostavka nije na dnevnom redu", prenijela je televizija Sky.

Najmera Therese May da učvrsti svoju poziciju govorom o politici koju će voditi u narednom periodu propala je nakon što je govor prekidala zbog napada kašlja, a iza govornice su otpadala slova njezinog političkog slogana.

U jednom trenutku, prišao joj je humorista Simon Brodkin i predao lažni formular za raskidanje radnog odnosa. Njega je osiguranje potom izvelo iz sale.

BBC je prenio da deseci zastupnika u britanskom parlamentu diskutiraju o mogućnosti da zatraže od premijerke povlačenje sa te funkcije. Nije poznato da li su ovi zastupnici u većini.

May je govorila o Brexitu i predstavila nove inicijative, od ulaganja dvije milijarde funti u gradnju 25.000 novih kuća i socijalnih domova za iznajmljivanje do 2021. godine do Nacrta zakona o ograničavanju računa za struju i plin.

Ona je rekla da ovim mjerama želi poboljšati životni standard Britanaca i da promovira "britanski san".

Brojni ministri javno su pohvalili govor, a izvor iz Vlade rekao je da je ona kasnije primila pozive od svojih kolega koji su joj iskazali potporu.