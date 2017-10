Zagreb: Ne postoje preduslovi za Vučićevu posetu

Kabinet predsednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović je u sredu zvanično potvrdio da je odložena poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu.



"S obzirom na najnoviji razvoj događaja i atmosferu koja ne doprinosi izgradnji međusobnog poverenja, predsednica Republike Hrvatske procenila je da u ovom trenutku ne postoje preduslovi za ostvarenje posete. U kontaktima dva kabineta postignuta je saglasnost o odlaganju posete koja je bila planirana do kraja ove godine", navodi se u saopštenju koje je potpisala portparolka predsednice države Ivana Crnić, prenosi Beta.



Dodaje se da je Kolinda Grabar-Kitarović u više navrata istakla da dijalog nema alternative u odnosima sa svim susedima, uključujući i Srbiju i ocenjuje da su potpisivanjem "Subotičke deklaracije" počeli da se stvaraju preduslovi za rešavanje otvorenih pitanja.



U skladu s tim, posle izbora Aleksandra Vučića za predsednika Republike Srbije, počeli su razgovori o službenoj poseti Hrvatskoj s ciljem dalje normalizacije odnosa i izgradnje međusobnog poverenja, navodi se u saopštenju.



"Glavni cilj posete predsednika Republike Srbije Hrvatskoj, kad do njega dođe, mora žpredstavljati pozitivan iskorak u rešavanju otvorenih pitanja i doprineti poboljšanju odnosa dve države, koje ne moraju biti prijateljske, ali moraju sarađivati radi vlastite budućnosti i stabilnosti jugoistoične Evrope", dodaje se u saopštenju.

Predsednik Sabora Hrvatske i funkcioner Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Gordan Jandroković izjavio je u sredu, komentarišući odlaganje posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu, da je odgovornost na srpskoj strani.



"Smatram da je odgovornost na srpskoj strani, jer izjave koje smo poslednjih dana čuli od visokih srpskih funkcionera nisu išle u smeru poboljšanja kvaliteta odnosa izmedju dve države, već suprotno. Žao mi je i nikako ne mogu da prihvatim teze srpske stane o relativizaciji dogadjaja s početka 90-tih", rekao je Jandoković novinarima uoči sednice Sabora.



On je naglasio da je Hrvatskoj neprihvatljiva "bilo kakva relativizacija odgovornosti Srbije, pokušaji da se velikosrpska agresija proglasi građanskim ratom", aludirajući na izjave srpskih zvaničnika o građanskom ratu i podeli odgovornosti.



"Mi želimo da gradimo dobre odnose sa svim susedima, pa tako i sa Srbijom, ali osnova za to je istorijska istina i činjenice. Iskrivljavanje tih činjenica ne doprinosi kvalitetu bilateralnih odnosa i žao mi je i ponavljam neprihatljivo je da visoki funkcioneri Vlade Srbije čine takve korake koji narušavaju kvalitet odnosa dve zemlje", rekao je Jandroković.



On je dodao da "svi znaju da je razlog ratnih sukoba na području bivše države bila velikosrpska agresija, da je to bio rezultat planova Miloševićevog režima i da se rat vodio na području Hrvatske".



Upitan da li je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u pravu kada kaže da se Hrvati bune zbog podizanja spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu, a dižu spomenik Miri Barešiću, atentatoru na jugoslovenskog ambasadora 1971. u Švedskoj, Jandroković je ocenio da je reč o različitim događajima koji ne mogu da se uporedjuju.



On je rekao da je Tepić podigao u vazduh skladište oružja u Bjelovaru i da se radilo o terorističkog činu.



"Kada ga država koja je bila suorganizator tih zlodela proglašava narodnim herojem naravno da je to za Hrvatsku potpuno neprihvaljtivo. Životni put druge osobe (Barešića) je potpuno drugačiji i te dve stvari se ne mogu uporedjivati", zaključio je Jandroković.



Hrvatska i Srbija su poslednjih dana razmenile nekoliko protestnih nota zbog spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu.



Dok vlast u Srbiji Tepića smatra herojem, a hrvatske funkcionere optužuje za veličanje ustaštva i podsticanje antisrpske histerije, zvanični Zagreb Tepića drži teroristom odgovornim za ubistvo 11 hrvatskih branitelja, a podizanje spomenika u Beogradu smatra dokazom da Srbija i dalje nije spremna da se suoči s prošlošću i svojom ulogom u krvavom raspadu bivše SFRJ.



Uz to, hrvatski zvaničnici oštro su osudili i prošlonedeljnu izjavu srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina da je u Hrvatskoj vođen građanski rat i da u takvom ratu ima onoliko istina koliko ima i strana. Tu izjavu Vulin je dao novinarima u Šibeniku gde je prisustvovao ustoličenju novoizabranog episkopa dalmatinskog Nikodima (Kosovića).