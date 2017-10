Ambasadi Hrvatske protest zbog reakcije Zagreba na spomenik Tepiću

Otpravnik poslova Ambasade Hrvatske u Beogradu pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova Srbije gde mu je izrečen oštar protest zbog reakcija zvaničnog Zagreba na otkrivanje spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu.



Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nemanja Stevanović pozvao je na razgovor otpravnika poslova Ambasade Hrvatske u Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, "radi izricanja oštrog protesta, zbog reakcije Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, kao i odgovarajućeg saopštenja za javnost, a povodom otkrivanja spomenika heroju JNA Milanu Tepiću", saopštilo je u utorak Ministarstvo u Beogradu.



Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske juče je uložilo oštar protest ambasadorki Srbije u Zagrebu Miri Nikolić povodom otkrivanja spomenika majoru Tepiću uz ocenu da to "potvrđuje da Republika Srbija i dalje nije spremna da se suoči s prošlošću i svojom ulogom u krvavom raspadu bivše SFRJ".



Iz Zagreba je upozoreno na "neprihvatljivost ovakvih odluka i poteza srpskih vlasti, koje su u suprotnosti s nastojanjima Republike Hrvatske da, bez obzira na ne tako davnu agresiju Republike Srbije i JNA na Republiku Hrvatsku, gradi dobrosusedske odnose".



Kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Stevanović je hrvatskom diplomati "ukazao da je sramno to što zvaničnici Hrvatske, koji veličaju ustaštvo i zločine počinjene tokom Drugog svetskog rata, koji podstiču antisrpsku histeriju i grubo krše osnovna ljudska prava u 21. veku, protestuju zbog heroja Tepića, koji za Srbiju predstavlja oličenje časti i morala".



"Korišćenje otkrivanja spomenika majoru Tepiću za obnavljanje optužbi protiv Republike Srbije za 'oružanu agresiju' ne samo da je u pravnom i istorijskom smislu potpuno neosnovano i neutemeljeno, već i krajnje licemerno", dodaje se.



U razgovoru je izražena posebna zabrinutost zbog činjenice da Hrvatska nije napravila nikakav ozbiljniji pomak u distanciranju od rastućeg trenda rehabilitacije nacizma i revizije istorije. Između ostalog, to uključuje podizanje spomenika ustaškom teroristi Miru Barešiću, osuđenom za ubistvo jugoslovenskog ambasadora u Švedskoj i postavljanje table sa nacističkim pozdravom "Za dom spremni" u Jasenovcu, najvećem stratištu gde je ubijeno više od pola miliona Srba, Jevreja i Roma.



Dodatnu zabrinutost Ministarstva spoljnih poslova Srbije izaziva činjenica što se "napadi i uvrede iz Hrvatske na račun Srbije i srpskog naroda u celini pojačavaju u vreme kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić javno izrazio opredeljenost za sveobuhvatan razvoj dobrosusedskih odnosa sa Hrvatskom", saopštilo je Ministarstvo.



Major Tepić i vojnik Stojadin Mirković su 29. septembra 1991. odbili predaju hrvatskim snagama vojno skladište Bedenik s municijom. Tepić je digao skladište u vazduh, a obojica su poginula.