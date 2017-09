Ministarstvo građevine za RSE: Objekat u 'Činovničkoj koloniji' nikada neće biti ozakonjen

Šestospratna zgrada u beogradskom naselju ’Činovnička kolonija’, koja se gradi bez građevinske dozvole i mimo svih postojećih građevinskih procedura, nikada neće biti ozakonjena, izjavila je za RSE Aleksandra Damnjanović, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ovo je prvi zvanični odgovor na slučaj koji je u javnost izneo RSE, o kojima predstavnici vlasti u beogradskoj opštini Voždovac nisu želeli da govore, uprkos očiglednim kršenjima zakona. Aleksandra Damnjanović ovaj slučaj opisuje kao "flagrantno kršenje Zakona".

„Kada kažete dvaput zatvarano gradilište i skidana traka koja na to ukazuje radi se o najtežem kvalifikovanom delu bespravne gradnje za koju je po Krivičnom zakoniku propisana kazna do osam godina zatvora. I to je trebalo tim rigoroznim sankcijama da deluje preventivno i odvrati ljude od nove bespravne gradnje“, govori Damnjanović.

Ona je istakla da manjak novca ne sme biti izgovor za odlaganje rušenja nezakonitih građevina. Inače, sporna zgrada našla se u planu rušenja Opštine Voždovac tokom drugog kvartala tekuće godine.

"Zakon o planiranju i izgradnji je predvideo mogućnost i da druga zainteresovana lica - komšije mogu da finansiraju rušenje. Argument novca ne stoji jer je Zakonom predviđenja takva mogućnost. Naveli ste mi jedan vrlo flagrantan primer kršenja Zakona i naravno da će Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti preduzeti sve i možemo se čuti veoma brzo čuti da vam kažem do čega je došla naša Građevinska inspekcija", naglasila je državna sekretarka za RSE.

Jedan od najuočljivijih primera divlje gradnje u Beogradu je šestospratnica koja je nikla u beogradskoj Ulici Milovana Marinkovića 27, koju je investitor, čiji je identitet javnosti i dalje nepoznat, gradi bez građevinske dozvole i mimo svih građevinskih procedura.

Prema podacima iz Katastra, upisniku zemljišta i nekretnina imalac prava na parceli 4811, gde se nalazi sporna građevina, je preduzeće pod nazivom M IMMOBILITIES DOO BEOGRAD – VOŽDOVAC.

Proverom u Agenciji za privredne registre RSE je uvrdio da su zakonski zastupnici kompanije Bojana Ivić i Svetlana Bjelotomić, a sedište je na beogradskoj adresi Bakićeva 4a.

Na istoj adresi, prema podacima Agencije za privredne registre, nalazi se i građevinsko preduzeće M Enterijer Gradnja doo Beograd-Voždovac. Zakonski zastupnik i direktor ove kompanije je Marko Ivić.