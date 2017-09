Prijava protiv ’Informera’ i Pinka pred Ustavnim sudom

Grupa novinara i javnih ličnosti podnela je u sredu žalbu Ustavnom sudu Srbije nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo njihovu krivičnu prijavu protiv glavnog i odgovornog urednika tabloida „Informer“ Dragana J. Vučićevića, vlasnika TV Pink Željka Mitrovića i još nekoliko medija i desničarskih organizacija koji su ih optužili za zaveru protiv vlasti i rušenja ustavnog poretka.

Žalbu su podneli novinarke Antonela Riha, Tamara Skrozza, bivši predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Vukašin Obradović, glumci Sergej i Branislav Trifunović, te Ilir Gaši iz Fondacije „Slavko Ćuruvija“.

Prema rečima pravnog zastupnika podnosilaca žalbe Miloša Stojkovića, ovo je poslednja pravna instanca koja je na raspolaganju grupi javnih ličnosti, ukoliko i ovde budu odbijeni preostaje im proces pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

„Mi smo se u ustavnoj žalbi pozvali na povredu prava na pravično suđenje, povredu prava na jednaku pravnu zaštitu i pravno sredstvo i povredu prava na slobodu izražavanja. Cela ova priča je započeta sa idejom da se pruži krivično-pravna zaštita javnim ličnostima koje su izloženi medijskom progonu, i to putem jednih od najtiražnijih dnevnih listova i jedne od najgledanijih TV stanica“, rekao je Stojković novinarima nakon podnošenja ustavne žalbe.

Ilir Gaši iz Fondacije „Slavko Ćuruvija“ kaže da ovaj proces nije bitan samo za podnosioce žalbe.

„Verujemo da štiteći sebe mi zapravo štitimo sve one koji su nosioci javne reči. Jer, ako država ne pokaže da je spremna da zaštiti sve one koji se bave javnim delovanjem, javlja se ’chilling efekat’, dakle efekat zastrašivanja se širi sa nezaštićenih na sve one koji bi to mogli da postanu. I onda imamo tišinu u društvu“, objašnjava Gaši.

Podsetimo, šestoro javnih ličnosti je avgusta 2016. godine podnelo krivičnu prijavu protiv čelnika „Informera“ i TV Pink, nedeljnika „Pravda“ i zastupnika ekstremno desničarskog Srpskog pokreta Zavetnici, jer su bez ikakvih dokaza optuženi za učešće u zaveri za nasilno rušenje ustavnog poretka, da su dovedeni u vezu sa „stranim agenturama“, pokušajem stvaranja haosa u zemlji, pa čak i u vezu sa „ubijanjem Vučića“.

Tabloid „Informer“ i televizija Pink prepoznatljivi su kao podržavaoci političkog kursa predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i po obrušavanju na većinu njegovih kritičara. List „Pravda“ važi za glasilo desne orjentacije, dok pokret 'Zavetnici' zastupa nacionalističke, proruske, te anti-NATO stavove.