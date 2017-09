Mej razočarana zbog uvođenja poreza za avione Bombardije

Britanska premijerka Tereza Mej izjavila je danas da je "teško razočarana" američkom odlukom da uvede antidamping poreze od 220 odsto na avione kanadskog proizvođača Bombardije, koji zapošljava hiljade ljudi u Severnoj Irskoj, prenosi Beta.



"Teško razočarana prvom odluku o Bombardijeu. Vlada će nastaviti da radi sa tom kompanijom da zaštiti vitalna radna mesta u Severnoj Irskoj", napisala je premijerka na svom zvaničnom Tviter nalogu.



Mej je reagovala dan posle odluke vlade američkog predsednika Donalda Trampa da uvede veliku taksu na avione C Serije za civilni saobraćaj koji se proizvode u kanadskoj kompaniji Bombardije, pravdajući je time da Kanađani daju velike subvencije toj kompaniji što joj omogućuje da prodaje letelice po nižim cenama. Američka odluka još treba definitivno da se potvrdi 12. decembra.



Američki proizvođač Boing se žalio američkim vlastima optužujući svog kanadskog konkurenta da uživa povlašćenim državnim subvencijama u proizvodnji aviona sa 100 do 150 mesta koji im omogućuju da prodaje letelice po cenama nižim od troškova proizvodnje.



Pored prisustva u Kanadi Bombardije u Severnoj Irskoj zapošljava oko 8.000 ljudi, većinu u fabrici u Belfastu gde se proizvode krila i elementi trupa aviona C Serije.