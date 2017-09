BiH dočekuje 1.400 učesnika velike NATO vježbe

BiH će od 25. do 29. septembra na širem području sjeveroistočne Bosne biti domaćin terenske vježbe NATO EADRCC koja otklanja posljedice katastrofa "Bosna i Hercegovina 2017".

Pripreme za ovu vježbu s civilnim strukturama NATO-a, koja će učvrstiti saradnju NATO-a i BiH, traju više od godinu dana.

"Ova vježba je veoma interesantna za BiH jer je prilika da dođemo do novih obuka, treninga te učenja novih lekcija iz raznih situacija u kojima se simuliraju određene nesreće, ugrožava imovina i život građana", rekao je Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH.



Ova vježba će okupiti 1.400 učesnika iz 34 zemlje koje dolaze uglavnom iz NATO struktura.



"Ova vježba je velika prilika da i naše civilne strukture nauče puno toga u smislu zaštite i spašavanja. Ovo je također prilika da naučimo djelovati zajedno sa sličnim ili istim strukturama izvan BiH", rekao je Mektić podsjetivši kako nam se to dogodilo 2014. godine za vrijeme poplava.



Podsjetio je da se prirodne katastrofe koje čine veliku štetu i nanose žrtve dešavaju u BiH i istakao da će ova vježba dati efikasan odgovor na sprečavanje posljedica tih katastrofa.



Prisutnima se obratio i ambasador Slovačke u BiH Jan Pšenica koji je istakao da biti domaćin ovakve terenske vježbe svakoj državi predstavlja veliki izazov.



"Čestitam BiH na odluci i ovom koraku. Nažalost, BiH ima iskustva s otklanjanjem posljedica ovih katastrofa, jer je u posljednje vrijeme bila pogođena poplavama. Ovo je prilika da BiH stekne neka nova iskustva, ali i prilika drugima da dođu u BiH i nauče nešto novo. Treba jasno reći da je ovo primjer da BiH može biti lider u međunarodnoj i regionalnoj saradnji, a u ovom slučaju to je područje pripreme za reagiranje na katastrofe i područje otklanjanja posljedica katastrofa", rekao je Pšenica.