Krivokapić predstavio 'manifest za opkupljane progresivnih snaga'

Crnoj Gori je potrebno okupljanje snaga koje državu doživljavaju kao demokratsku, građansku, evropsku i evroatlantsku, kako bi spriječili dalje urušavanje institucija i političkog sistema, poručio je predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Ranko Krivokapić.



On je predstavnicima diplomatskog kora u Crnoj Gori predstavio “Manifest za okupljanje progresivnih snaga”.



“Krivokapić je istakao da je Crnoj Gori potrebno okupljanje snaga koje našu državu doživljavaju kao demokratsku, građansku, evropsku i evroatlantsku kako bi spriječili dalje urušavanje institucija i političkog sistema”, saopšteno je iz SDP-a.



Kako je rekao, u Ustavu je zapisano da parlament usvaja plan razvoja Crne Gore i upravo je to potreba zemlje čije se ekonomsko i socijalno stanje pogoršava konstantno.



“Za SDP je ključno okupljanje snaga oko novih razvojnih ciljeva, kako bi od Crne Gore napravili državu u kojoj će građani kvalitetno i dobro živjeti. Potreban je dogovor progresivnih snaga kako bi zajedno pokrenuli državu naprijed i rješavali nagomilane problem”, naveo je Krivokapić.



On je saopštio da SDP smatra da se ne treba ponovo baviti već završenim pitanjima i da je za početak rješavanja političke krize ključno to da vlast pristane na održavanje parlamentarnih izbora zajedno sa predsjedničkim i lokalnim tokom naredne godine.



“Članovi diplomatskog kora su se takođe interesovali za pojedine segmente Manifesta, vezane za ekonomska i druga pitanja”, saopšteno je iz SDP-a.

SDP je 18 godina bila manja članica vladajuće kolicije u Crnoj Gori, a njen predsjednik Ranko Krivokapić, bio je predsjednik Skupštine od 2006-2016, kada je došlo i do formalnog razlaza između njegove SDP i vladajućeg Demokratske partije socijalista (DPS).