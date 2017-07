U Briselu nova runda pregovora o Brexitu

U Briselu će danas biti održana druga runda pregovora o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije (EU) - sastanak britanskog ministra za Bregzit Dejvida Dejvisa i pregovarača EU Mišela Barnijea, a potom i sastanak koordinatora i radnih grupa, prenosi Beta.



Drugi sastanci će biti održani do četrvrtka kada su planirani plenarno zasedanje i konferencija za novinare.



Prva runda pregovora održana je 19. juna.



Velika Britanija bi trebalo da napusti EU krajem marta 2019, dve godine pošto je britanska premijerka Tereza Mej 29. marta ove godine zvanično pokrenula proceduru o istupanju.



Prva etapa pregovora se odnosi na postizanje dogovora o tri pitanja - sudbini evropskih državljana u Velikoj Britanijii posle Bregzita i Britanaca u EU, o granici sa Irskom i finansijama, odnosno iznosu finansijskih obaveza Londona prema EU.



Barnije je ranije rekao da o tim pitanjima očekuje dogovor izmedju oktobra i decembra 2017.



Druga faza pregovora će se odnositi na buduće trgovinske veze Velike Britanije i EU, a konačan dogovor o tome se predviđa između decembra 2017. i proleća 2018.



Sporazum bi potom trebalo da se finalizuje do oktobra 2018, i onda ostaje period od šest meseci, do marta 2019. kada bi trebalo da se završi ratifikacija sporazuma u zemljama-članicama i usledi zvaničan izlazak Velike Britanije iz EU.



Velika Britanija je na referendumu 23. juna 2016. glasovima 52 odsto izašlih birača odlučila da izadje iz Unije. Po najnovijim anketama 53 odsto Britanaca bi želelo da se izjasni o konačnom sporazumu o Bregzitu.