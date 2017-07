Vučić : Erdogan dolazi u poset Srbiji sa 150 biznismena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se nalazi u poseti Istanbulu najavio je da će predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan doćiu Srbiju sa 150 biznismena iz različitih oblasti,.



"Zamolio sam ga da dođe na više dana, da možemo da razgovoramo o svim regionalnim političkim temama, ali ono što je za nas od suštinskog zanačaja, predsednik Erdogan mi je rekao da će sa sobom dovesti najmanje 150 biznismena iz različitih sektora, u dva aviona", rekao je Vučić novinarima posle susreta sa šefom turske države koji ga je primio u istanbulskoj palati Mabejn.



Vučić je rekao da se danas sastao i sa s turskim biznismenima zainteresovanim za tekstilnu industriju, privatizaciju banja i druge oblasti i izrazio uverenje da će to "uz podršku Ergdana" dovesti do većeg rasta privrede.



Ambasador Srbije u Turskoj Danilo Vučetić prethodno je rekao da će turski predsednik Erdogan na jesen posetiti Srbiju i da dve zemlje imaju cilj da povećaju trgovinsku razmenu sa 850 miliona na milijardu dolara.



Vučić je danas u Istanbulu razgovarao i sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovom, premijerom Albanije Edijem Ramom, predsednikom Azerbejdžana Ilhanom Alijevim.



On je takodje učestvovao na 22. Svetskom kongresu nafte gde je rekao da je energetska stabilnost prestala da bude samo ekonomsko pitanje i da je postala jedno od ključnih i političkih pitanja svake države.