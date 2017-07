Američki mediji: 'Trump mlađi s ruskom advokaticom razmijenio informaciju o Clinton'

Američki mediji prenose da su se sin američkog predsjednika Donald Trump mlađi i drugi sastali sa ruskom advokaticom povezanom sa Kremljom tokom prošlogodišnje američke predsjedničke kampanje nakon što su im obećane informacije koje bi mogle "naštetiti" suparnici Donalda Trumpa, kandidatkinji demokrata na izborima, Hillary Clinton.

The New York Times i Washington Post pišu da su zet Donalda Trumpa, Jared Kushner, i tadašnji šef izborne kampanje Paul Manafort takođe prisustvovali ovom sastanku, održanom 9. juna 2016. u Trump Toweru u New Yorku. Kasnije je Manafort napustio kampanju dok je Kushner sada jedan od glavnih savjetnika predsjednika Trumpa.

Trump mlađi je u izjavi potvrdio da se sastao sa ruskom advokaticom Natalijom Veseljnickajom, iako nije rekao njeno ime, piše list New York Times.

"Žena je kazala da ima informacije da pojedinci, koji se dovode u vezu sa Rusijom, finansiraju Nacionalnu konvenciju demokrata i pružaju podršku gospođi Clinton", rekao je Trump mlađi u izjavi koju prenosi Times.

"Njene izjave su bile neodređene i bez smisla. Nije ponudila nikakve konkretne pojedinosti ili prateće informacije. Ubrzo je postalo jasno da nije imala značajne informacije", dodao je Trump mlađi.

Trump mlađi je potom rekao da je ona tada pokrenula pitanje usvajanja ruske djece u Americi, koje je ruska vlada okončala.

"Postalo mi je jasno da je sve vrijeme ovo [pitanje usvajanje djece] bila prava agenda, te da su tvrdnje o potencijalno korisnim informacijama bile samo izgovor za sastanak", rekao je Donald Trump mlađi.

Times navodi da je ruska advokatica Natalija Veseljnickaja poznata po protivljenju američkom zakonu kojim su na crnu listu stavljeni Rusi osumnjičeni za kršenje ljudskih prava.

Klijenti Veseljnickaje su većinom vlasnici ruskih kompanija i članovi porodice najviših zvaničnika ruske vlade.