Varšava: Samit inicijative Tri mora, Tramp počasni gost

Predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović i predsednik Poljske Andžej Duda priređuju danas u Varšavi samit neformalne inicijative Tri mora o privrednom i političkom povezivanju 12 zemalja srednje i istočne Evrope na kome je počasni gost predsednik SAD Donald Tramp, prenosi Beta.

Predsednici zemalja Višegradske četvorke, baltičkih republika, Austrije, Hrvatske, Rumunije i Bugarske u Varšavu dolaze da, kako je najavio poljski predsednik, ojačaju jedinstvo regiona unutar Evropske unije i zajedno uklone pre svega privredne i infrastrukturne barijere, dok Poljska i Hrvatska, kao neformalni lideri inicijative, računaju i na političko povezivanje u svojevrsni blok u Evropskoj uniji.



"Inicijativa Tri mora je šansa za prevazilaženje barijera u infrastrukturi i prilika da zemlje uvide uzajmnu atraktivnost svojih tržišta. Do sada se Evropa razvijala pre svega na osi Zapad-Istok, zato je sada ključni stub povezivanje regiona od Baltika preko Jadrana do Crnog mora", saopštila je pred samit kancelarija predsednika Poljske.



Hrvatski eksperti pripremili su spisak 157 projekata kojima će se povezati infrastruktura regiona u oblasti energetike, saobraćaja i telekomunikacija a na samitu u Varšavi jedna plenarna rasprava posvećena je transatlantskim odnosima, pošto ulaganja koja su regionu potrebna prevazilaze mogućnosti fondova za koheziju Evropske unije i izuzetno dobrodošla bi bila i američka ulaganja.



"Očigledno je da Tramp, koji ima to životno iskustvo da je biznismen, vidi potencijalne koristi u tom susretu i za SAD. Investicije u Srednjoj Evropi znače ogromne pare za razvoj infrastrukture, izgradnju puteva, železnica, energetskih mreža, gasovoda", kazao je uoči samita predsednik Duda u intervjuu agenciji PAP.



Jedna od takvih uzajamnih koristi mogao bi da bude izvoz američkog tečnog gasa, na koji računaju Poljska i Hrvatska, a taj energent bi pomogao da se region oslobodi energetske zavisnosti od Rusije.



Zbog Trampa je samit u poslednjem trenutku premešten iz Vroclava u Varšavu koja je praktičnija za američko obezbeđenje.