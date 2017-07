Makron danas predstavlja predsednički program

Francuski predsednik Emanuel Makron danas će se obratiti parlamentu na Kongresu u dvorcu Versaj kod Pariza u cilju prestavljanja glavnih smernica svog programa tokom petogodišnjeg mandata, prenosi Beta.



Kritičari već ocenjuju da Makron izabran 7. maja, zauzima praksu "vladavine jednog monarha".



Portparol vlade Kristof Kastaner izjavio je da će to biti govor sličan onima koji svake godine drže američki predsednici.



Slične govore su imali Makronovi prethodnici, socijalistički predsednik Fransoa Oland koji je bio na vlasti od 2012. do 2017. i desničar Nikola Sarkozi, na vlasti od 2007. do 2012.



Makron je odlučio da uvede godišnju praksu govora u parlamentu na kongresu u Versaju i da završi sa tradicijom obraćanja naciji u telvizijskom intervjuu za državni praznik 14. jul već je tu dužnost predao premijeru Eduaru Filipu koji će dan ranije dati izjavu o opštoj politici u Francuskoj.



Odluka mladog predsednika, koji nikada nije krio želju da vrati dostojanstvo predsedničke funkcije, naišla je na kritike dela poslanika, posebno desnice ali i radikalne levice koji su rekli da će se na taj način poslanici "pretvoriti u publiku".