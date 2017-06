Poverenik naložio nadzor u ministarstvima odbrane i policije Srbije zbog zloupotrebe podataka

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić naredio je danas pokretanje postupka nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Ministarstvu odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog toga što su u skupštinskoj debati korišćeni podaci o ličnosti nekih poslanika iz službene dokumentacije iz tih ministarstava.



"Vrsta ličnih podataka i način na koji su korišćeni ukazuje na to da su službena lica u Ministarstvu odbrane izvesno a u Ministarstvu unutrašnjih poslova vrlo verovatno, stavljajući lične podatke kojima raspolažu u zakonom utvrđene svrhe na raspolaganje trećem, neovlašćenom licu, povredila odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i tako počinila kažnjive prekršaje", naveo je Šabić u saopštenju.



Šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović na skupštinskoj raspravi u sredu čitao je zvanične dokumente vojnog odseka u Nišu o razlozima zbog kojih poslanik opozicije Zoran Živković nije služio vojni rok.



Šabić je ocenio da sve okolnosti govore da se radi o postupcima koji predstavljaju i znatno ozbiljniju povredu zakona nego što je to prekršaj, odnosno da se radi o izvršenju krivičnog dela.



"Zato bi bilo ne samo normalno i logično nego i nužno da ovakvi događaji, mnogo pre poverenikove, izazovu pažnju i odgovarajuću reakciju javnog tužilaštva. Veoma je zabrinjavajuće to da, u brojnim situacijama u kojima je dolazilo do teških povreda prava na zaštitu podataka o ličnosti koja su izazivala, najblaže rečeno, sumnju u izvršenje krivičnog dela, tužilaštva nisu nalazila za shodno da reaguju na bar približno adekvatan način, često čak ni uopšte", dodao je on.



Poverenik je podsetio da je posao državnih organa da štite podatke o ličnosti građana, a ne da ih kompromituju i zloupotrebljavaju.



"Svaka zloupotreba tih podataka morala bi privlačiti pažnju svih nadležnih i povlačiti za sobom odgovarajuće konsekvence. To posebno važi za gotovo otvoreno neskriveno stavljanje na raspolaganje od strane organa vlasti podataka iz službene evidencije pripadnicima bilo koje političke opcije, da bi ih oni koristili u međusobnim političkim obračunima", naveo je Šabić.



On je podsetio i da ovo nije prvi put da se podaci o ličnosti iz službenih evidencija zloupotrebljavaju za političke obračune i upozorio da preti opasnost da to postane pravilo.