Šper: I dalje ćemo snimati filmove poput 'Albanke su naše sestre'

Novinar Darko Šper, koautor dokumentarnog filma "Albanke su naše sestre", izjavio je da je cilj ekstremista koji su nedavno u Medija centru u Nišu pretili smrću i fizičkim nasiljem njemu, publici i projektnom timu bio "da nas ubiju u pojam i izmrcvare" i poručio da ga to neće zaplašiti da i ubuduće radi na filmovima sa sličnom tematikom, prenosi Beta.

"Učestvujem u snimanju ovakvih filmova jer te priče iz devedesetih godina prošlog veka moraju da se ispričaju, pošto je nacionalistička manipulacija građanima i dalje veoma jaka", rekao je Šper na tribini u Kikindi, nakon projekcije filma "Albanke su naše sestre".



On je kritikovao Radio-televiziju Srbije (RTS) jer nije želela da emituje dokumentarce iz serijala "Stvarni ljudi – stvarna rešenja", iako je reč o filmovima čiji je cilj da doprinesu normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, kroz priče takozvanih običnih ljudi.



Šper je ocenio da to pokazuje da RTS nije javni servis, jer ne prepoznaje javni interes.



U okviru projekta "Stvarni ljudi – stvarna rešenja", koji je podržala Evropska unija, objavljeno je ukupno 11 istraživačkih članaka i snimljeno pet dokumentarnih filmova: "Albanke su naše sestre", "Kosovo, nazdravlje!", "Tucović i drugi", "Indirekt" i "Big bend Kosovo".



Nosilac projekta bilo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a partneri na projektu bili su BIRN Kosova i ForumZFD Srbija.



Jedna od protagonistkinja filma Mia David kazala je na tribini da su dokumentarni filmovi poput filma "Albanke su naše sestre" veoma značajni.



"Verujem da je kapilarno prenošenje informacija nešto što je naša budućnost i naš zadatak", kazala je Mia David.



Povodom napada na ekipu filma u Nišu, ona je rekla da država može da zaštiti građane, samo je pitanje da li to hoće.



"Možda smo živeli u zabludi da je bolje nego što jeste i čini mi se da smo sada svesniji gde živimo nego što smo bili", rekla je Mia David.



Novinar Željko Bodrožić ocenio je da film "Albanke su naše sestre" predstavlja svedočanstvo o vremenu koje smo potpuno zaboravili.



Prema njegovim rečima, tokom devedesetih godina građani Srbije su imali hrabrosti da izađu na ulicu i da protestuju protiv ratova, uprkos represiji Miloševićevog režima.



"Mene naročito zabrinjava, a i ovaj film je pokazao, da se tada moglo skupiti mnogo ljudi na ulicama, a da danas to nije slučaj", rekao je Bodrožić.



Ocenio je da Srbiju danas vode "mračnjaci" iz devedesetih godina prošlog veka.



"Ovi danas su najveći profesionalci u političkom organizovanju u Srbiji, ali isto to se može reći i za mnoge fašističke pokrete u istoriji: zna se ko je glavni šef, ko je šef u gradu, selu...", ocenio je Bodrožić.



Domaćini projekcije filma i tribine u ateljeu Tera (Terra) bili su nedeljnik "Kikindske" i Centar za podršku ženama iz Kikinde.