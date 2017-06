Dačić o centru u Nišu: To je isto Tadić dao Amerikancima

Ministar spoljnih poslova i vršilac dužnosti premijera Srbije Ivica Dačić izjavio je u ponedeljak da se pitanje Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu godinama politizuje, da ono treba da se reši "na jedan ili drugi način", i da će o tome odlučivati sledeća vlada Srbije.



"Tadić je potpisao sa (tadašnjom državnom sekretarkom SAD) Kondolizom Rajs da američke snage mogu da imaju isti status kakav sad treba da imaju ruske snage. Objasnite vi to Rusima, da je to moglo, a sad ne može", rekao je Dačić novinarima u Palati Srbija, posle skupa o stambenom zbrinjavanju izbeglica.



Upitan kada će biti rešen status ruskog osoblja centra, Dačić je naveo da je on "potpisao osnivanje tog centra sa (tadašnjim ruskim ministrom za vanredne situacije) Sergejem Šojguom", da je Srbija od tada razjasnila sve nesporazume koje je u to vreme imala sa EU i da je usledila "velika politizacija tog pitanja".



"Predlog je uvek bio da zaposleni (u Rusko-srpskom centru u Nišu) dobiju status administrativno-tehničkog osoblja u ambasadi, kao što to imaju NATO i američka vojska, a ne diplomatski ili eksteritorijalni status, to je velika neistina", naveo je šef srpske diplomatije.



Dačić je dodao da u tom Centru nisu humanitarni radnici, a da i Crveni krst ima diplomatski status, i da je on predložio da se taj problem reši jer "na ovakav način to ne može da funkcioniše".



Dačić je kritikovao predsednika Demokratske stranke Dragana Šutanovca zbog izjave da Rusko-srpskom centru ne treba dati specijalni status.



"Šutanovac kao da nije učestvovao u svemu tome, kao da nije stajao tu, kao da nije vodio predstavnike ruskog Ministarstva za vanredne situacije da gledaju kasarnu u Nišu kad je bio ministar odbrane. Dokle više glumite", naveo je Dačić.



Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu otvoren je u aprilu 2012. godine, sa kako je navedeno ciljem da rusko osoblje, sa svojim kolegama iz Srbije, pomaže u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija.



Centru preti zatvaranje ako se ne ispuni zahtev Moskve da mu se dodeli specijalni status kroz sporazum o uslovima boravka, privilegijama i imunitetu osoblja.



Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je danas u Nišu da niko ne može da razume zbog čega nije rešen status zaposlenih u Srpsko-ruskom humanitarnom centru i da "bez rešenog statusa Centar nema mogućnosti za razvoj".