Dodik tvrdi da je 200.000 leglano prijavio i unio u RS

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je Srni da nema namjeru da odgovara na spletke Dragana Mektića, koga kako je rekao, kao čovjek iskreno žali, jer, "preuzeti na sebe svakodnevno fabrikovanje konstrukcija, teorija zavjere i spletki težak je posao i za umnog čovjeka a kamoli za njega koji je dobrovoljno preuzeo ulogu bosanskog političkog klovna".

Odgvorajući na Mektićevu prozivku u vezi 200.000 eura Dodik je odgovorio:

"Želim samo zbog javnosti da kažem da sam u svom imovinskom kartonu, što je svakom vidljivo, proteklih godina uredno prijavio i dva stana u vlasništvu od po 77 kvadratnih metara u Beogradu u Bulevaru Kralja Aleksandra, koje sam nedavno prodao i to je novac koji sam legalno prijavio i unio u Republiku Srpsku", rekao je Dodik odgovarajući na pitanje Srne da prokomentariše Mektićevu tvrdnju da je krajem maja iz Srbije u BiH unio 200.000 eura.



Dodik je naglasio da je sve transparentno i legalno.



"To zna i Mektić koji bi, umjesto što svakodnevno gleda u moj džep, napokon trebalo da kaže ko su kriminalci koji su u Srebrenici, prije dvije godine pokušali da ubiju tadašnjeg premijera, a sada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića", rekao je Dodik.



On je dodao kako smatra da Mektić marginalizuje problem terorizma i ekstremizma u BiH.