Mektić traži da Dodik objasni 200.000 eura u džepu na graničnom prijelazu

Milorad Dodik je 27. Ili 29.maja ove godine unio 200.000 eura u kešu preko jednog graničnog prelaza i taj novac je prijavio kao da je u pitanju 200 maraka, rekao je u ponedjeljak na pres konferenciji u Banja Luci ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

"Otkud njemu 200.000 eura u džepu, nije to krivično djelo ako si prijavio, ali otkud ti majstore te pare, kao otplaćuješ kredit za vilu u Beogradu od rente, a ovamo ulaziš sa 200.000 eura u kešu i glumiš mi nekog patriotu", rekao je Mektić i pozvao Dodika da odgovori na to gdje ide i šta radi u letovima za Krf, Kipar, Tasos, Beč i tako dalje.



Mektić je kazao kako se stalno potencira ta priča o patriotama i izdajnicima.



"Gledam Dodika jučer na obilježavanju koridora, a švercovao je cigarete tokom rata, pobjegao u Srbiju, sad proslavlja proboj, ja ne znam kako može tim ljudima pogledati u oči. Ja sam bio borac prve kategorije, četiri godine proveo na liniji, bio odlikovan, a on švercovao i sad priča o izdajnicima", naveo je Mektić.



Kada je riječ Pravilnika o industrijskoj sigurnosti Mektić je istakao da je za usvajanje tog pravilnika prvobitno traženo mišljenje Ministarstva industrije RS i Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, ali da nikakve konkretne primjedbe nisu stigle.



"Sad oni traže da se ta nadležnost vrati entitetima, a oni su i prenijeli tu nadležnost 2008. ili 2009.godine, Vlada RS i Đokić traže da se to skine sa dnevnog reda jer su to novi nameti, a taj certifikat je potreban našim kompanijama da bi mogli da konkuriše za poslove i projekte povjerljivog karaktera", kazao je ministar sigurnosti.



Podsjetio je da je u toku prijava za projekat u vrijednosti 1,5 milion eura, u oblasti kriptografije, na koji domaće kompanije ne mogu konkurisati jer nemaju taj certifikat.