TS: Nova ministarstva i nestanak Direkcije za e-upravu

Organizacija Transparetnost Srbija (TS) ocenila je da se Zakon o ministarstvima, o kojem danas raspravlja parlament, ponovo menja da bi se zadovoljile potrebe stranaka koje čine Vladu Srbije ili pojedinaca iz tih stranaka, a ne potrebe države, prenosi Beta.



U saopštenju TS je navela da se zalaže za donošenje Zakona o ministarstvima u kojem je podela nadležnosti isključivo u funkciji efikasnosti rada, a ne zadovoljenja potreba stranaka koje daju podršku Vladi.



TS je dodala da ne osporava niti podržava predlog po kome zaštitu životne sredine treba izdvojiti kao poseban resor, a evropske integracije sa nivoa vladine službe preneti na nivo ministarstva.



"Ako je to zaista potrebno i ako ozbiljna, dokumentovana rasprava potvrđuje, takvo stanje treba trajno zadržati, da se ne bi desilo da se u nekoj sledećoj Vladi 'zbog štednje' ukidaju resori koji su sada proglašeni izuzetno važnim", ocenila je TS.



Organizacija je upozorila da u obrazloženju izmena Zakona nema ni reči o izuzimanju Direkcije za elektronsku uprave iz delokruga rada Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.



"Može se nagađati, na osnovu činjenice da je to ta oblast bila važan segment rada dosadašnje ministarke i kandidatkinje za predsednika Vlade, da Direkcija neće netragom nestati, već da je, verovatno, ova oblast izdvojena da bi bila pod direktnom kontrolom buduće premijerke", piše u sopštenju.



Dodaje se da je činjenica da se predlogom zakona odredba na osnovu koje je Dirkecija formirana, briše, a da nema ni pomena zbog čega je to učinjeno i šta će biti sa Direkcijom.



"Nije to prvi put da obrazloženje zakona služi samo da zadovolji formu", navela je Transparentnost.