Belgija: Princeze iz Emirata osuđene zbog trgovine ljudima

Osam princeza iz Ujedinjenih Arapskih Emirata belgijski sud osudio je na uslovnu zatvorsku kaznu kao i novčanu po optužbi za maltretiranje svojih slugu u luksuznom hotelu u Briselu pre skoro 10 godina, prenosi Rojters.

Princeze iz vladajuće porodice al-Nahjan kažnjene su uslovno na 15 meseci zatvora za trgovinu ljudima i ponižavanje, kazao je njihov advokat Stiven Monod.

Kazao je da je odbrana zadovoljna da je slučaj konačno rešen posle skoro 10 godina.

“Belgijsko pravosuđe je na odgovarajući način ocenilo ovaj slučaj koji je proizveo mnoge pogrešne ocene”, istakao je Monod.

Optužene su oslobođene mnogo ozbiljnijih optužbi za neljudsko postupanje ali im je naloženo da plate kaznu od 165.000 evra.

Princeze se nisu pojavljivale u sudnici tokom procesa. Čitav slučaj je obelodanjen kada je jedna od služavki pobegla iz hotela i požalila se policiji.