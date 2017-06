Komandant Kfora: Na Zapadnom Balkanu krhko i nestabilno 

Na Kosovu postoji više izazova za bezbjednost i sveukupna situacija može postati vrlo krhka i nestabilna u cijelom regionu uz brzo izbijanje nasilja, upozorio je danas u Briselu komandant Kfora, general Đovani Fungo.

Bezbjednost Kosova je povezana sa stabilnošću i sigurnošću cijelog Zapadnog Balkana, a na Kosovu se "svakodnevno suočavamo s izazovima političkih i multietničkih zategnutosti, vjerskog ekstremizma, problemima izbjeglica i migranata, kao i s ruskim uticajem", ocijenio je u Evropskom parlamentu zapovednik snaga NATO na Kosovu.

On je u raspravi o bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu u pododboru za bezbjednost i odbranu EP objasnio da "postoji snažan uticaj Rusije u regionu, mada nema dokaza o direktnom uplitanju Moskve", prenijela je Beta.

Kako je rekao komandant Kfora, "radi se suštinski o posrednom uplivu, s jakim porukama u prilog srpskom nacionalizmu, davanju podrške elitama, što je propraćeno mnoštvom ‘lažnih vijesti’ ".

General Fungo je upozorio na problem da će "idućih mjeseci jedan broj islamističkih boraca izaći iz zatvora na Kosovu i moraće da budu uključeni u društvo, što će predstavljati pravi izazov".

On je rekao da pitanje istrage i suđenja za ratne zločine na Kosovu od 1998. do 2000. predstavlja bezbjednosni izazov, "što bi moglo promijeniti situaciju najesen kad to krene i tu bi mogli nastati problemi tokom godine".

"Svi ovi činioci bez ikakve sumnje ugrožavaju bezbjednost na Kosovu, na šta jako utiče i politička neizvjesnost poslije kosovskih izbora i problema dijaloga Prištine i Beograda", naveo je italijanski general.

"Tu su i veoma opasne prijetnje vezane za ekstremizam, takođe korišćenje pitanja pretvaranja Bezbednosnih snaga Kosova u armiju, čemu se odlučno protivi Beograd", stavio je do znanja general Fungo, primjetivši da je "ishod toga neizvestan" .

"Zbog svega toga", upozorio je on, "sveukupna situacija može postati vrlo krhka i nestabilna u regionu uz brzo izbijanje nasilja, što je sasvim moguće".