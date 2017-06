Dodik i Čović: Želimo čiste odnose između dva naroda i dvije stranke

Bosna i Hercegovina ima ozbiljnih problema u funkcionisanju institucija na nivou BiH, kredibilitet tih institucija je znatno urušen, ugrožena je reformska agenda i u tom pogledu treba učiniti napore kako bi se stiglo na vrijeme izvršiti obaveze iz te agende, jedan je od zaključaka današnjeg sastanka predsjednika RS Milorada Dodika s hrvatskim članom Predsjedništva BiH Draganom Čovićem, javlja Klix. ba

"Naša saradnja o tim pitanjima je determinisana saradnjom naše dvije političke partije i mi o nekim pitanjima usaglašavamo naše pozicije kako bismo osigurali da funkcionisanje institucija na nivou BiH bude uspješno. No, očigledno je da apeli neće pomoći i da će se i dalje nastaviti zastoj u funkcionisanju koji je došao zbog inertnosti vladajuće strukture na nivou BiH koja nije pokazala kompaktnost", rekao je Dodik.



Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući predstavnicima srpskog naroda u institucijama BiH, ima lošu poziciju isključivo zbog njihovog ponašanja, istakao je Dodik.



"Pogotovo su neprihvatljive posljednje odluke Vijeća ministara BiH jer su ih propustili srpski poslanici i glasano je za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku. Stav naše partije je da taj zakon treba ukinuti, kao što treba ukinuti i Sud i Tužilaštvo BiH i eventualno dogovoriti neku novu strukturu. U tom pogledu kod nas u RS se razvija jedna ideja koja bi kasnije mogla rezultirati jednim zakonom o pravosudnom sistemu u RS koji bi ukinuo sadašnje stanje, a uveo jedno sasvim drugo, pod potpunim ustavnim ingerencijama RS, što bi značilo da taj sistem treba biti promijenjen, jer on nije u funkciji RS i njenog ustava, ni od njenog javnog interesa", naglasio je Dodik i dodao da je razgovarano i o Ustavnom sudu BiH, gdje on i Čović pokušavaju napraviti ambijent koji će rezultirati uklanjanjem stranih sudija iz tog suda.

Što se tiče upitnika EK, treba aktivirati mehanizam koordinacije i uspostaviti tijela tog mehanizma te osigurati da ta tijela donesu poslovnik i pravilnik o radu kako bi se tačno znalo na koji način se dolazi do dnevnog reda i kako se odlučuje u tom mehanizmu koordinacije. Tek onda RS može uputiti svoje odgovore u tijela mehanizma koordinacije, a ne u Direkciju za evropske integracije, jer se ona pokazala kao tijelo koje ne zastupa interese RS, također je naveo Dodik.



Dragan Čović je naveo da mora profunkcionisati mehanizam koordinacije koji mora uvažavati određene aktivnosti o ustavnim nadležnostima.



"Ne vidim nijedan razlog zbog kojeg taj mehanizam do sada nije profunkcionisao, odnosno da ne profunkcioniše jer je većina pitanja već završena, jer naše nastojanje je da po ubrzanoj proceduri i komunikaciji koju imamo s Briselom što prije dobijemo kandidatski status, ali moramo imati instrumente, bez bilo kakvih izuzetaka", rekao je Čović.



Informisao je, kaže, Dodika o funkcionisanju vlasti na nivou BiH i kakve probleme imaju te iznio činjenicu o tome kakvo je stanje u Federaciji, kao i činjenicu da ne postoji parlamentarna većina i da će se morati snalaziti u narednom periodu te da žele imati čiste odnose između dva naroda i dvije stranke koje predstavljaju.