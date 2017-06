Češki premijer zbog pada podrške birača odlazi sa čela vladajuće stranke

Češki premijer Bohuslav Sobotka odlučio je se povuče sa čela vladajuće Češke socijaldemokratske stranke (ČSSD) u želji da zaustavi drastični pad podrške birača pred jesenje redovne parlamentarne izbore.



Sobotka će funkciju lidera stranke predati ministru unutrašnjih poslova Milanu Hovanecu.



"Podrška javnosti ne odgovara poslu koji je ČSSD uradila u korist građana", rekao je u sredu uveče Sobotka i dodao da se rukovodstvo stranke dogovorilo da se on povuče sa funkcije lidera lidera stranke, a ostane predsednik vlade do izbora u jesen.



Predsednik stranke umesto Sobotke biće ministar unutrašnjih poslova Milan Hovanec, a izborni lider, i ukoliko socijaldemokrate povrate podršku birača i ponovo pobede na izborima, eventualni kandidat za budućeg premijera, postao je šef češke diplomatije Lubomir Zaoralek.



I Hovanec i Zaoralek su za razliku od Sobotke u dobrim odnosima sa predsednikom Češke Milošem Zemanom koji je u sredu izjavio da mu je svejedno koga će izabrati socijaldemokrate, samo da to ne bude sadašnji premijer Sobotka.