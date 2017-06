Dvoje visokih savjetnika Therese May podnijelo ostavke

Dvoje visokih savjetnika britanske premijerke Therese May, Nick Timothy i Fiona Hill podnijelo je ostavke nakon katastrofalnog izbornog rezultata Konzervativne stranke.



Njih dvoje su činili mali unutrašnji krug oko May, a brojni konzervativc su ih optužili za nedovoljnu vitalnost predizborne kampanje i nepopularnu predizbornu platformu.



U članku za website Conservative Home, Timothy priznaje da kampanja nije uspjela da komunicira s "Theresinim pozitivnim planom za budućnost" i ukazuje na nagli rast podrške opozicijskoj Laburističkoj stranci.



Neki visoki Torijevci odredili su smjenu Hill i Timothyja uslovom za nastavak podrške May, koja je najavila da će ostati premijerka uprkos činjenici da konzervativcima nedostaje većina u parlamentu, prenosi AP

