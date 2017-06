Bela kuća: Tramp se založio za jedinstvo zemalja u Persijskom zalivu

Američki predsednik Donald Tramp založio se za jedinstvo zemalja članica Saveta za saradnju u zalivu (GCC) u telefonskom razgovoru sa saudijskim kraljem Salmanom, saopštila je Bela kuća.



U sinoćnjem saopštenju se navodi da je Tramp rekao Salmanu da je jedinstvo u Persijskom zalivu "kritično za uspešnu borbu protiv terorizma i za promovisanje regionalne stabilnosti".



Kako navodi agencija AP, ovo je promena tona američkog predsednika koji je juče podržao Saudijsku Arabiju i druge bliskoistočne zemlje protiv Katara u nizu Tviter poruka u kojima je izgledalo kao da odobrava optužbu da Katar finansira terorističke grupe.



On je u jučerašnjim porukama ocenio da sankcije koje su bliskoistočne zemlje uvele Kataru mogle da predstavljaju ; "početak kraja strahota terorizma".



Saudijska Arabija, Egipat, Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su u ponedeljak diplomatske veze s Katarom zbog navodne podrške terorističkim grupama u regionu.



Bela kuća je saopštila da su Tramp i Salman takodje razgovarali o tome kako da spreče finansiranje terorističkih organizacija i eliminišu "promovisanje ekstremizma" u bilo kojoj zemlji.



Zvaničnik Stejt departmenta rekao je juče da je malo verovatno da će SAD imati veliku ulogu u rešavanju sukoba izmedju bliskoistočnih zemalja i naveo da SAD veru da je najefikasnije da zemlje iz regiona reše sukob izmedju sebe. On je ukazao na to da su Kuvajt i Turska ponudile da posreduju.



Diplomatskim merama protiv Katara juče su se pridružili Jemen i Maldivi koji su takodje saopštili da će povući diplomate iz Katara i proterati katarske diplomate sa svoje teritorije.