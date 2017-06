Todorić ipak dao ostavku u NO Konzuma

Ivica Todorić podnio je u ponedjeljak ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora (NO) Konzuma, stoji u priopćenju koje je osnivač koncerna Agrokor uputio medijima.

Kako se ističe u priopćenju koje potpisuje Todorić, od 10. travnja kada je Vladin povjerenik preuzeo upravljanje Agrokorom, on ni na koji način nije sudjelovao u bilo kakvim radnjama vezanim uz kompaniju.

"Potpuno sam svjestan da ne mogu sudjelovati i za mene je potpuno neprihvatljivo da sudjelujem u bilo kakvim upravljačkim, nadzornim ili bilo kojim drugim organima Agrokora.

Od postojeće uprave sam očekivao da će u skladu sa Zakonom provesti sve odluke vezane uz moja razrješenja sa svih upravljačkih, nadzornih i ostalih pozicija, a u čemu nisam osobno želio sudjelovati. Nisam mogao pretpostaviti da postojeća uprava Agrokora ne može kroz organe upravljanja provesti svoje odluke", navodi se u priopćenju.

"Nastalu situaciju vidim isključivo kao rezultat neuspjelog dogovora postojeće uprave s jednim od dugogodišnjih poslovnih partnera Agrokora. Budući da postojeća uprava nije riješila tu situaciju, iako ima i mogućnost i odgovornost za to, podnio sam ostavku na mjesto predsjednika NO Konzuma", navodi Todorić.

Za očekivati je da izvanredni upravitelj Agrokora Ante Ramljak nastavi sa restrukturiranjem koncerna i njegovih dijelova.

Ranije tijekom dana,nakon skupštine dioničara Konzuma, Ramljak je izvijestio da predstavnici dioničara nisu glasali za opoziv Ivice Todorića s mjesta predsjednika Nadzornog odbora te upozorio da se time prolongira restrukturiranje kompanije.

Kako je Ramljak istaknuo, Ivica Todorić "nažalost nije sam dao ostavku kao ostala dva člana NO – Ivan Crnjac i Hrvoje Kraljević". "Nažalost, to se nije dogodilo, jer je jedan dioničar, a radi se o predstavnicima iz Agram grupacije koji imaju preko 25 posto dionica, glasao protiv opoziva Ivice Todorića", izjavio je Ramljak.

Kako je istaknuo, nakon toga nisu imali mogućnost, s obzirom da Ivica Todorić ostaje na čelu NO, sazvati novi NO i promijeniti Upravu Konzuma. Za promjenu članova NO i Uprave Konzuma, naime, potrebna je dvotrećinska većina na skupštini dioničara.

Ramljak je najavio je da će novi NO biti sazvan za 15-ak dana.

Agram invest i grupacija u posjed dionica Konzuma došli su temeljem 'famoznih repo ugovora', naveo je Ramljak.

Na upit novinara kako je predstavnik Agrama Ivan Krivičić pojasnio svoje glasanje, Ramljak je kazao da je rekao da je imao takve instrukcije i da nije imao prilike predložiti svog člana NO. Ramljak je kazao i kako to nije točno.

Na upit je li Ivica Todorić još vuče konce, Ramljak je novinarima odgovorio da bi zaključak trebao biti njihov (novinara). "Mislim da je sve jasno, polako se stvari počinju razotkrivati", ocijenio je Ramljak.

Na upit je li to otežava proces restrukturiranja, kazao je "normalno da otežava". "Nismo promijenili upravu Konzuma, nismo sazvali novi NO, stvari se prolongiraju. Od mene se očekuje da nastavimo restrukturiranje kompanije i sad moramo jednostavno vidjeti što ćemo i kako ćemo dalje", rekao je Ramljak.