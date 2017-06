Tramp: SAD se povlače iz klimatskog sporazuma, Obama kritikuje

SAD se povlače iz Pariskog sporazuma o klimi, saopštio je predsednik Donald Tramp.

“Da bi ih ispunio svoju dužnost da zaštitim Ameriku i njene građane, SAD se povlaće iz Pariskog sporazuma o klimi”.

On je rekao da Pariski sporazum "stvara prevelike troškove američkom narodu".



"Od danas, prekida se implementacija svih neobavezujućih elemenata Pariskog sporazuma", rekao je Tramp.



On je dodao da će SAD prestati da doprinose finansijski Pariskom sporazumu i Zelenom klimatskom fondu /Green Climate Fund/,



"Pariski sporazum je primer pristajanja Vašingtona na dogovor koji šteti SAD, a ide u koristi isključivo drugim kompanijama", rekao je on.



Dodao je da on "istinski voli prirodu", ali da ne može da podrži sporazum koji "kažnjava SAD".



Američki predsednik je rekao da bi Pariskim sporazumom mnogi rudari u rudnicima uglja izgubili posao, a da on "veoma voli i poštuje rudare".



Prema njegovim rečima, sporazum isključivo ide na ruku Kini i Indiji, a na štetu SAD.



"Ovaj sporazum predstavlja ogromnu redistribuciju bogatstva SAD drugim zemljama i on je veoma nefer", rekao je Tramp.



Tramp je tokom predizborne kampanje obećao glasačima da će preduzeti ovaj korak i da će to pomoći naftnoj i industriji uglja u zemlji.

On je istakao da će SAD započeti pregovore o povratku u Pariski protokol ili potpuno novi sporazum pod uslovima koji su pravični po SAD.

Bivši američki predsednik Barak Obama je kritikovao Trampov potez, izražavajući nadu da će američke savezne države i kompanije još više raditi na zaštiti planete.

“Čak i u odstustvu američkog liderstva, a ova Administracija pridružila maloj grupi zemalja koja odbacuje budućnost, uveren sam da će naše države, gradovi i kompanije preduzeti još odlučnije korake da predvode ovu inicijativu i tako pomognu da se zaštiti za buduće generacije planeta koju smo nasledili”, kazao je Obama.

Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker je kazao da je Trampova odluka "ozbiljna greška" upozoravajući SAD da ne mogu tek tako da se povuku iz sporazuma i da je za to potrebno tri do četiri godine kada je reč o njegovom obavezujućem delu.

EU i Kina saopštile su da će ostati posvećene Pariskom sporazumu o klimi, bez obzira na povlačenje SAD.

Nemačka kancelarka Angela Merkel kazala je nakon susreta u Berlinu sa kineskim premijerom Li Kečijangom da je sporazum o klimatskim promenama, postignut 2015. u Parizu, od "suštinskog značaja", dodajući da je zadovoljna što i vlade mnogih drugih zemalja imaju isto mišljenje, prenosi Rojters.

“Živimo u vremenima globalne neizvesnosti i imamo odgovornost da proširimo naše partnerstvo u najrazličitijim oblastima i insistiramo na stvaranju svetskog poretka zasnovanom na zakonu”.

I Li Kečijang je kazao da će njegova zemlja poštovati pomenuti sporazum.

“U Kini postoji izreka: ‘Mi poštujemo datu reč, stoga naši potezi vode uspesima’. Kina će se pridržavati svojih obaveza kada je reč o klimatskim promenama i nije usamljena u tome. Naši stručnjaci u ovoj oblasti su u kontaktu sa kolegama iz sveta i pomno će pratiti aktivnosti na zaštiti klime.”

EU i Kina spremne su da tokom samita u petak u Briselu brane Pariski svetski sporazum o klimi i potpuno ga podrže u očekivanju najavljene odluke američkog predsednika Donalda Trampa o tome da li će SAD odustati od tog sporazuma.

I Kanada i Rusija su saopštile da će poštovati klimatski sporazum.

Vatikan, koji je na insistiranje pape Franje, snažno podržao Pariski sporazum o ograničenju klimatskih promena, doživeo bi povlačenje SAD kao šamar u lice i “katastrofu za sve”, kazao je prethodno biskup Marcelo Sančez Sorondo.

Papa je uručio predsedniku SAD Donaldu Trampu u Vatikanu prošlog meseca potpisanu kopiju njegove enciklike u kojoj poziva na zaštitu životne sredine od efekata klimatskih promena, podržavši naučne dokaze da su izazvane ljudskim aktivnostima.

Prema ovom dokumentu, koji je prihvatio skoro 200 zemalja, SAD su prihvatile da smanje emisiju gasova između 26 i 28 odsto do 2025. u odnosu na nivo iz 2005. godine. SAD je druga po velični emiter gasova koji negativno utiču na klimu. Na prvom mestu je Kina.

Biskup Sorondo smatra da američki naftni lobi stoji iza ovakve odluke.